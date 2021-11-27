У МОН розповіли, скільки вчителів в Україні відсторонили через відмову вакцинуватися

В Україні після введення правила про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу працівників загальноосвітніх закладів, нещеплені педагоги відстороняються від роботи, і зараз кількість таких вчителів становить вже майже три тисячі.

Про це 27 листопада повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі .

"На жаль, є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тис. педагогічних працівників ЗЗСО", - розповів чиновник.

Найбільше відсторонень вчителів зафіксовано в Рівненській та Київській областях: це 384 і 281 людей відповідно.

Глава МОН висловив сподівання, що "найближчим часом" вдасться відновити очне навчання в школах по всій території України. При цьому Шкарлет додав, що залежить це "від кожного з нас і нашого сумлінного ставлення до протиепідеміологічних заходів".

Так, нині в Україні дистанційно продовжують працювати 1,2 тисячі шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні. На початку цього тижня, 22 листопада, таких було 1,7 тисячі шкіл.

Скільки вчителів в Україні вже щеплені

Міністр поінформував, що переважна більшість педагогів вже вакциновані. Так, зараз однією дозою щеплені 96,5% працівників загальноосвітніх установ, з них повний цикл вакцинації пройшли 86,4%, тобто понад 563 тисячі людей.

Серед лідерів регіонів повного циклу вакцинації: