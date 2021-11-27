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У МОН розповіли, скільки вчителів в Україні відсторонили через відмову вакцинуватися

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Субота 27 листопада 2021 19:17
У МОН розповіли, скільки вчителів в Україні відсторонили через відмову вакцинуватися Фото: у МОН України висловилися про ситуацію з відстороненням вчителів через обов'язкову вакцинацію (Maja Hitij / Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні після введення правила про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу працівників загальноосвітніх закладів, нещеплені педагоги відстороняються від роботи, і зараз кількість таких вчителів становить вже майже три тисячі.

Про це 27 листопада повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

"На жаль, є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тис. педагогічних працівників ЗЗСО", - розповів чиновник.

Найбільше відсторонень вчителів зафіксовано в Рівненській та Київській областях: це 384 і 281 людей відповідно.

Глава МОН висловив сподівання, що "найближчим часом" вдасться відновити очне навчання в школах по всій території України. При цьому Шкарлет додав, що залежить це "від кожного з нас і нашого сумлінного ставлення до протиепідеміологічних заходів".

Так, нині в Україні дистанційно продовжують працювати 1,2 тисячі шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні. На початку цього тижня, 22 листопада, таких було 1,7 тисячі шкіл.

Скільки вчителів в Україні вже щеплені

Міністр поінформував, що переважна більшість педагогів вже вакциновані. Так, зараз однією дозою щеплені 96,5% працівників загальноосвітніх установ, з них повний цикл вакцинації пройшли 86,4%, тобто понад 563 тисячі людей.

Серед лідерів регіонів повного циклу вакцинації:

  • Луганська область - 94,3%;
  • Сумська область - 93,9%
  • Донецька область - 93,8%;
  • Черкаська область - 93,7%;
  • Харківська область - 93,5%.

Нагадаємо, в Україні з 8 листопада введена обов'язкова вакцинація від коронавірусу для педагогів і держслужбовців. За відмову від вакцинації представникам цих професій загрожує відсторонення.

Також повідомлялося, що раніше омбудсмен Людмила Денісова закликала Кабмін не відстороняти від роботи за відмову від вакцинації - замість цього вона запропонувала, як альтернативу, дозволити людям працювати дистанційно.

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