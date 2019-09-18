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Молодую украинку жестоко убил голливудский сценарист: всплыли жуткие детали

STYLERПроисшествия    18.09.2019 - 14:30
Молодую украинку жестоко убил голливудский сценарист: всплыли жуткие детали
Яну жестоко убил голливудский режиссер (фото: facebook.com/Яна Касьян)

Таинственное убийство украинки в Голливуде обрастает новыми подробностями

Убийство 30-летней украинки Яны Касьян, которое произошло в Голливуде несколько лет назад, обрастает новыми жуткими подробностями.

Молодую украинку жестоко убил голливудский сценарист: всплыли жуткие детали

Яна Касьян (скриншот)

Как известно, молодую киевлянку убил ее гражданский муж - известный сценарист, автор популярных комиксов "Синдром" Блейк Лейбел. По словам американских полицейских, перед тем, как совершить зверское преступление, мужчина избивал, насиловал, пытал свою любимую. Более того, из тела женщины была откачана вся кровь...

Яна познакомилась с Блейком в 2014 году в Лос-Анджелесе. Спустя год украинка забеременела. У пары родилась дочь, которой на момент трагедии было всего несколько недель. Интересно, что Лейбел является сыном миллионера, магната строительного бизнеса и бывшего олимпийского чемпиона.

Молодую украинку жестоко убил голливудский сценарист: всплыли жуткие детали

Блейк Лейбел (скриншот)

Что же сподвигло его пойти на убийство матери своего ребенка? В этом попробуют разобраться ясновидящие, участники проекта "Следствие ведут экстрасенсы" Жанна Шулакова, Анна Гальерс и Ярослава Федорова.

Так, во время пребывания Анны Гальерс в США к ней пришел дух покойной Яны.

"Она молодая, красивая, длинные черные волосы. Но покойница была вся белая, как обескровлена. Она просила ей помочь", - говорит экстрасенс.

Но почему дух умершей в страшных муках девушки пришел к экстрасенсу? Какую историю он хочет рассказать ясновидящим?

"Она просила помочь ей уйти из этого мира. Но я не понимаю, что ее здесь держит. Я чувствую - в ее убийстве есть некая тайна", - рассказывает Гальерс.

Молодую украинку жестоко убил голливудский сценарист: всплыли жуткие детали

Яна Касьян (скриншот)

Обо всех подробностях расследования убийства Яны экстрасенсы расскажут 18 сентября в 19:00 в премьерном выпуске проекта "Следствие ведут экстрасенсы" на канале СТБ.

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