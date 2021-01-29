ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Митинг "инвесторов" ЖК "Варшавский": в сети вычислили организаторов фейкового протеста

Киев, Пятница 29 января 2021 19:35
Митинг "инвесторов" ЖК "Варшавский": в сети вычислили организаторов фейкового протеста
Акция под КГГА оказалась фейковой (facebook.com)
Автор: Styler

Настоящие инвесторы также вычислили главного "исполнителя" акции

Протест под стенами Киевской городской администрации, в которой приняли участие, якобы "обманутые инвесторы" столичных микрорайонов "ЖК "Варшавский", "Варшавский Плюс", "Варшавский 2", оказался фейковым. На это обратил внимание в Facebook один из настоящих вкладчиков Юрий Андреев.

По его словам, цель акции - дискредитировать одного из крупнейших киевских девелоперов Stolitsa Group, именно этот застройщик строит упомянутые ЖК.

"Какова же причина попыток очернить Stolitsa Group? Есть два очевидных факта: 1) компания заключает меморандум с КГГА и планирует достроить объекты банка "Аркада". Кажется, кто-то этим очень не доволен; 2) конфликт застройщика со "Столичным" рынком. Собственники последнего - люди Януковича - задолжали Stolitsa Group приличную сумму денег и, вероятно, не хотят возвращать долг", - написал Андреев.

Наблюдаю за ну очень неграмотной антирекламой одного из застройщиков столицы. Две недели назад на новосозданной...

Posted by Юрій Андреєв on Thursday, January 28, 2021

Также он вычислил и главного "исполнителя" акции. Им оказался некий Максим Бородин, который на сайте поиска работы представлялся "актером" и "шоуменом".

Реальные инвесторы даже связались с Бородиным, в разговоре он признался, что за акцию о проблемах в "Варшавском" ему заплатили, и что на самом деле не знал, что своими заявлениями обманывает людей.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что владелец мажоритарного пакета акций рынка "Столичный" Александр Стельмах уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств в рамках подписанных договоренностей между ним и группой компаний Stolitsa Grouр.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь МитингКиевКГГАнедвижимость

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь