Місяць в Козерозі принесе успіх. Астролог дала детальний прогноз на 16 серпня

Ця п'ятниця буде особливою. 16 серпня на наші життя вплинуть Місяць та Венера, а ще ретроград та Шравана Путрада.

Астролог Катерина Соловйова ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) детально розповіла, чим особливий цей день та як правильно його провести.

Прогноз астропогоди на п'ятницю

Не забувайте про несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань.

Врахуйте, зазначає астролог, що через ретроградність Меркурія на цей день не варто планувати проведення важливих переговорів, укладання договорів та серйозні справи.

"Не проявляйте негатив: після сварки буде важко примиритися. Уникайте проявів жалю до себе: можна застрягти надовго у цьому стані", - радить Соловйова.

"Не варто давати навантаження на серцево-судинну систему. День включення енергії любові, очищення думок, перемоги мудрості над розумом та емоціями", - додала вона.

Ця п'ятниця - період усамітнення, поблажливості, альтруїзму. Добрі помисли безперешкодно досягнуть своєї мети.

Проявляйте милосердя, співчуття, робіть подарунки, займатись благодійністю, виконуйте прохання інших та звертайтеся з ними до оточуючих. Підбивайте підсумки.

Гороскоп на 16 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 16 серпня

Ця п'ятниця - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета:

великі фінансові платежі

оформлення шлюбу

нові знайомства

реєстрація бізнесу

коштовні придбання

кредити

оновлення власного іміджу та дизайну квартири

нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури

зловживання незнайомою їжею.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами (особливо трояндами), відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природною красою", - радить Соловйова.

"Утримайтесь від романтики, натомість приділіть час відвідуванню концерту класичної музики, художнього музею, театральної вистави, будь-якій творчості", - додала вона.

Прогноз на 16 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астрологічні поради на п'ятницю

16-го серпня з 14:34 до 16:17 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Козерогу️.

Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей, пояснила астролог.

Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості. Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям.

"Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. Цей градус у Козерозі вважається символом пошани та поваги", - пояснила Соловйова.

"Особливим чином він впливає на ситуації, які пов'язані з виконанням будь-яких завдань і досягненням цілей. Уособлює заступництво високопосадовців і надання допомоги у важкі хвилини", - також розповіла вона.

Окрім цього, його характеристиками є висока самооцінка, задоволеність життям (особливо її другою половиною, коли людина досягає зрілого віку), прекрасні стосунки з оточуючими.

Таке положення сприятливе для організаторів, адміністраторів, керівників, резюмувала астролог.

Який колір принесе удачу 16 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Яка сьогодні астрологічна подія

"16 серпня - початок Павітропана екадаші: день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день за Новим Місяцем, в місяць Шраван за індуїстським календарем (липень-серпень за григоріанським стилем)", - розповіла Соловйова.

"Друга назва цього екадаші - Шравана Путрада. Слово "путрада" означає "даруючий синів": вважається, що, дотримуючись цього посту, бездітні пари зможуть здійснити своє бажання про народження хлопчика. Однак під сином може розумітися не лише реальна дитина", - пояснила вона.

Також астролог розповіла, що у ведах йдеться про наступне: "Істина мені мати, знання мені батько, моя професія мені брат, моя доброта мені друг, спокій мені дружина, а вміння прощати син мені. Ось вони - шість членів моєї родини".

Вміння прощати - найважливіше серед усіх якостей. А тому, зазначила Соловйова, необхідно докладати особливих зусиль, щоб розвинути в собі цю здатність та "набути такого "сина".

"Загалом цей день важливий для людей, які мріють про міцну та щасливу родину, а також для тих, хто хоче очистити свою карму. Добре займатись очищенням організму", - розповіла експерт.