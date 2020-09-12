Милла Йовович прилетит в Киев за новой наградой: обошла Кунис и Куриленко

Милла Йовович (фото: facebook.com/MillaJovovich)

Милла Йовович стала номинантом всеукраинской премии Семья года 2020

Милла Йовович прилетит в Киев, где знаменитой голливудской актрисе вручат награду в номинации "Гордость страны". Звезда стала номинантом всеукраинской премии "Семья года 2020".

Более 70% украинцев проголосовали за кандидатуру Миллы и ее семьи, передали организаторы премии на Facebook-странице.

Отмечается, что конкурентами Йовович были другие актрисы украинского происхождения: Мила Кунис (уроженка Черновцов) и Ольга Куриленко (родом из Бердянска).

Звезда культового блокбастера "Пятый элемент", романтической мелодрамы "Возвращение в голубую лагуну" и франшизы фантастического ужастика "Обитель зла" посетит столицу Украины, где должна лично получить новую награду.

Организаторы премии "Семья года 2020" рассказали о переговорах с семьей актрисы относительно приезда Миллы.

Сама церемония награждения премией "Семья года" состоятся 21 октября в Киеве.

Милла Йовович родилась в Киеве, но вместе с мамой, актрисой Галиной Логиновой эмигрировала в США более 40 лет назад. Милла говорит на четырех языках, в том числе и на украинском. Воспитывает трех дочерей, причем самая младшая родилась в феврале 2020-го.

Милла Йовович стала номинантом украинской премии "Семья года 2020" (фото: facebook.com/rodynaroku)

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