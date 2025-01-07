"Ми не знаємо, як війна позначиться на нашому здоров'ї": історія лікаря з Києва у музеї "Голоси мирних"

Війна - це стрес, і його наслідки відчуває кожен із нас. Лікар-стоматолог розповідає, як справляється зі стресом та невизначеністю сам. А ще, наводить шокуючі приклади з практики.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на історію стоматолога Віктора Крижановського для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Одного разу на прийом до Віктора потрапив 8-річний пацієнт. Після пережитого вдома, на сході України, хлопчик свідомо виламав собі кілька зубів.

"Я запитав у нього: „Коли ти так робив - не було боляче?“ Він каже: „Було боляче. Але я не міг цього не робити“. Це був прояв хронічного стресу, і тільки стоматологічної допомоги тут замало. Ми ще не знаємо, з чим будемо стикатися далі", - розповідає Віктор Крижановський Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Лікар нагадує, що в людей природою закладено три інстинктивні реакції на стрес — втекти, завмерти і атакувати. Пан Віктор говорить, що його варіант — третій: він не чекає закінчення війни, а діє тут і зараз:

"Я навіть у перші дні вторгнення бігав у ліс на пробіжку. Я так живу, це мій внутрішній стан. Не буде щастя, коли закінчиться війна. Але кожен день треба планувати і проживати з відчуттям щастя", — наголошує Віктор.

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