"Ми робили все, щоб врятувати життя": історії з обстріляного пологового у Дніпрі в музеї "Голоси мирних"

Пологовий будинок у Дніпрі росіяни атакували ракетами 29 грудня 2023 року. Якби вагітні жінки та молоді батьки затрималися у палатах, а лікарі — у кабінетах хоча б на п'ять хвилин, наслідки вибуху були б катастрофічними.

Люди, які перебували того дня у будівлі, довірили свої історії Олексію Суханову, амбасадору музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, актору та ведучому.

Ірина Кульбач, завідувачка акушерського відділення пологового, запрошує до свого кабінету. Точніше, того що від нього лишилося. Саме ця медикиня змусила всіх екстрено пройти в укриття. Але героїнею себе не вважає.

"Лікарі, акушерки, медсестри, санітарки — про кожного з них можна розповідати легенди, вони всі молодці. Породілля, вагітні... Ми все робили, щоби врятувати ваші життя і життя діточок", — говорить Ірина.

І додає, що дуже вдячна простим мешканцям Дніпра, які одразу після вибуху допомагали пацієнтам дістатися дому. Серед тих, хто того дня евакуювався з пологового завдяки випадковим перехожим, були Катерина, В’ячеслав і Віктор, якому 29 грудня виповнилося три дні.

"Ми спустилися в укриття, і одразу пролунав перший вибух. Коли був приліт, я дружину та нашого малого накрив собою. Вибухова хвиля була дуже сильною, я оглух на одне вухо", — пригадує молодий батько В’ячеслав.

Історії з пологового, які могли закінчитися трагедією, а стали історіями порятунку, увійшли до музею "Голоси мирних". Музей збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 97 тисяч історій. Розкажіть свою на порталі Музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.