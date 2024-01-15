"Ми плакали - наша дитина почула звуки": Дарина з Харківщини отримала слухові апарати від Фонду Ахметова

Дарина погано чула з ранніх років, а після пережитої окупації Харківщини та загибелі тата її слух став ще гіршим. Бабуся та дідусь, які самі виховують двох онуків, не могли дозволити собі слухопротезування для дитини.

Дізнавшись про новорічний конкурс "Лист Святому Миколаю" від Фонду Ріната Ахметова, Дарина вирішила написати казковому чарівнику, і отримала суперсучасні слухові апарати.

"Я попросила, щоб Святий Миколай подарував мені слуховий апарат. Це була моя мрія. Я дуже рада, що вона здійснилася", - зізнається дівчинка.

Вже на початку січня Дарину привезли до "Центру слуху" в Харкові, де на неї чекали фахівці, які підібрали дівчинці найоптимальніші слухові апарати.

"Ви знаєте, ми плакали... Наша дитина почула звуки! Це дуже, дуже велика радість. Дякуємо, що врятували нашу внучку", - ділиться бабуся Ольга Миколаївна, не стримуючи емоцій.

Третій ступінь сенсоневральної приглухуватості - порушення, при якому людина не чує й уражено її слуховий нерв, пояснює аудіологиня-слухопротезистка "Центру слуху" Аліна Соловйова.

"Дарині показано двостороннє слухопротезування. Ми видали апарати: дівчинка задоволена, вона чує все, чудово розбирає мову", - передає лікарка.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU