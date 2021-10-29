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У метро Києва назвали суму штрафу за користування транспортом без COVID-сертифіката

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 17:25
У метро Києва назвали суму штрафу за користування транспортом без COVID-сертифіката Колаж РБК-Україна: у метро Києва розповіли про штрафи за проїзд без COVID-сертифіката
Автор: Володимир Костирін

У Києві в період жорсткого карантину в "червоній" зоні з 1 листопада користуватися метро та іншим громадським транспортом зможуть пасажири тільки з сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу, або негативними ПЛР/експрес-тестами, або документами про одужання. Для порушників передбачені дуже великі штрафи.

Про це 29 жовтня передали в прес-службі КП "Київський метрополітен".

У столичній підземці нагадали, що це передбачено постановою Кабміну №1236 від 9 грудня 2020-го.

"Із 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або ПЛР чи антиген тесту, який зроблено не більш як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення - від 17 тис. грн", - йдеться в публікації.

У київському метрополітені закликали громадян враховувати всі ризики, дотримуватися карантинних обмежень та "берегти себе і близьких".

У метро Києва назвали суму штрафу за користування транспортом без COVID-сертифіката

У метро Києва розповіли про штрафи для порушників карантинних правил у "червоній" зоні (фото: facebook.com/kyivmetro)

Додамо, що сума штраф за порушення становить від 17 до 34 тисяч гривень, а точний її розмір визначатиме виключно суд.

Зазначимо, раніше мер Києва пояснив, що з 1 листопада при посиленні карантину громадський транспорт буде працювати у звичайному режимі - тільки для пасажирів і водіїв обов'язкова наявність документів про COVID-безпеку (сертифікати, негативні тести). У людей при вході в салон транспорту перевіряти такі документи не стануть - це робитимуть окремі групи поліцейських у вибіркових пасажирів.

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Київ метро сертифікат вакцинації
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