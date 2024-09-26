Меркурій наділить щастям 5 знаків Зодіаку, але трьом варто чекати на невдачі: прогноз від астролога

Вже у четвер, 26 вересня, представники п'яти знаків Зодіаку можуть насолодитися успіхом. Їм казково пощастить.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому саме пощастить.

"26-го вересня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Терезів️", - розповіла астролог.

"Меркурій буде перебувати у сьомому знаку Зодіаку до 13 жовтня 2024 року.

Це - нейтральне положення для найспритнішої планети Сонячної системи", - додала вона.

Позитивний вплив у період з 26 вересня до 13 жовтня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Терези

Водолій️

Близнюки️

Лев

Стрілець️.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Козерогам

Овнам

Ракам️.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з важливими переговорами, укладанням нових договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, важливими відрядженнями, складанням іспитів, проведенням необхідних платежів", - розповіла астролог.

"У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з індустрією краси, мистецтвом, дипломатією, судочинством, взаємовідносинами будь-якого характеру. З 11:10, 26-го вересня до 00:16, 27-го вересня Меркурій буде у руйнівному градусі Терезів", - додала вона.

Руйнівний градус, пояснила Соловйова, це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість.

Він приносить випробування на міцність, витривалість, стійкість та витримку.

Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

"У Терезах цей градус дає подвійну характеристику: руйнування та відновлення. Можлива велика небезпека через невміння відрізняти поняття добра та зла. Це градус суду та засудження, дає погану славу та втрату популярності. Можуть руйнуватись зв'язки людини, можуть відбуватися катастрофи після піднесення", - розповіла астролог.

"Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Меркурія", - додала вона.