Мэр Немирова 16 дней пробыл в "аду": лечился от COVID-19 в больнице

Мэр Немирова рассказал об "аде" лечения (коллаж РБК-Украина)

Мэр Немирова лечился от коронавируса в винницкой больнице

Мэр города Немирова Виктор Качур с женой заболели коронавирусом. О своем диагнозе глава города узнал 20 августа и его направили на лечение в больницу Винницы. Об этом он рассказал на своей Facebook-странице.

По словам Качура, коронавирус очень тяжелый вирус и не спешит отступать. Также он отметил, что в больницах врачи не успевают справляться со всеми прибывшими больными. Все 20 дней лечения Виктор Качур принимал антибиотики.

"Наконец я получил контрольный отрицательный тест на Covid-19. Безусловно, на этом мое лечение не заканчивается, ведь последствия коронавируса для организма не проходят бесследно. Однако, для людей я не несу опасности. 21 день антибиотиков и вирус побежден. Сегодня, после 16 дней пребывания в больнице, меня выписывают", - написал мэр Немирова.

Мэр рассказал подробности борьбы с инфекцией и, что ему удалось увидеть в больнице за время своего лечения.

"После такого все скепсис о коронавирусе исчезает, потому что здесь — ад на земле", — рассказал Виктор Качур изданию "33 канал".

По словам Качура, вначале у него не обнаружили коронавирус, он чувствовал легкое недомогание. Его супруга потеряла сознание в больнице, у нее было очень низкое давление.

"Как оказалось, у нее было давление 70 на 50. "Скорая" одна, потом реанимационная бригада — и нас обоих срочно повезли в Винницу. Это нас и спасло. Потому что за 10 дней у нас обоих было поражено уже 2/3 легких, процесс был необратим, прогнозы были неутешительны... Но благодаря врачам и медсестрам Винницкой районной больницы мы смогли побороть COVID-19. Нам теперь до конца дней молиться за наших медиков", — рассказал Виктор Качур.

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