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"Мені пхали російські пісні". Олег Скрипка розповів про проблеми під час роботи на "Голосі країни"

П'ятниця 24 травня 2024 15:40
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"Мені пхали російські пісні". Олег Скрипка розповів про проблеми під час роботи на "Голосі країни" Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, який сьогодні, 24 травня, святкує 60-річний ювілей, розповів про проблеми, з якими зіштовхнувся у 2012-2013 роках, коли був тренером вокального шоу "Голос країни".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю співака для YouTube-каналу Rostyslove Production.

Деталі

Зі слів артиста, його завжди обурювали виступи росіян на українській сцені та їхня участь у наших вокальних шоу.

Коли Скрипка був тренером "Голосу країни", каже знаменитість, у нього була війна за україномовний контент.

"Як мені пхали російські пісні. До мене приходять артисти, це мої підопічні, і треба їм вибирати пісні. Там ну там кацапщина повна. Я не хочу нікого звинувачувати. Якщо ми зараз говоримо про відповідальність російського народу, я хотів би у цій ситуації, яка зараз, озвучити відповідальність українців", - сказав Олег.

Музикант вважає, що за майже 33 роки незалежності України люди мали вдосталь часу, щоб відмовитися від усього російського.

"Тепер ці всі 70-80% відсотків "какая разница" кладуть руку на серце. А де ви були? Я не хочу їх звинувачувати. Просто люди, ви згадайте і самі собі вибачтеся. Несіть відповідальність за те, що відбувалося. Тому що за 30 років ми мали ось стільки часу відірватися від цієї цицьки", - підсумував лідер гурту "ВВ".

Нещодавно Олег Скрипка вперше за довгий час показав дорослих синів.

Також артист розповів, за що над його дітьми знущалися у школі.

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