"Мені дуже страшно": Маша Єфросиніна показала проводи свого чоловіка на фронт

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна давно зізнавалася, що її чоловік бізнесмен Тимур Хромаєв вирішив приєднатися до ЗСУ. А зараз телезірка вирішила поділитись з іншими жінками своїми переживаннями.

Зважаючи на все, чоловік ведучої вирішив давно вирушити на фронт. За її словами, їй не вистачало мужності поділитися цим із підписниками.

"У мене всі ці місяці просто фізично та психологічно не вистачало сил показувати вам цю нову даність нашого життя з Тимуром. Але я знаю, скільки жінок сьогодні переживає саме те, що і я в черговий раз цього ранку, проводжаючи його. Тому хочу всім сказати, що мені теж страшно", - сказала Маша.

Бізнесмен Тимур Хромаєв прийняв рішення захищати Україну (instagram.com.mashaefrosinina)

Як розповіла телезірка, на рішення чоловіка вплинути вона не могла, тому їй лише залишається вірити та чекати на його повернення.

"Але я нічого не можу зробити - це рішення мого чоловіка, ваших чоловіків. І під завалами страхів у нас з вами там усередині точно причаїлася гордість", - додала вона.

Чоловік Єфросініної служить у ЗСУ (instagram.com.mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Тимур Хромаєв вирушив добровольцем до лав ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

У серпні 2022 року в одному з інтерв'ю Маша чесно зізналася, що була дуже зла на свого чоловіка, за те, що він ухвалив таке рішення, не порадившись із нею.

"Я просто не могла повірити. Тобто я і звинувачувала його, і злилася на нього, і кричала: "Чому саме ти? Що, без тебе там не обійдуться?! "Все це було. Я навіть не приховуватиму", - говорила вона.