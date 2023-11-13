"Мені було соромно". Євгенія Емеральд вперше розповіла, що її зґвалтували

Колишня військова Євгенія Емеральд вперше зізналася, що її зґвалтували. Про це навіть не знала її матір. Але нині екс-поліцейська вирішила розкрити усю правду.

Що Емеральд розповіла про інцидент

За словами жінки, це сталося багато років тому, коли вона ще була малою. Раніше вона нікому не розповідала, що стала жертвою зґвалтування. Але нині, коли Емеральд почала публічно говорити про розлучення з чоловіком Євгеном Стипанюком, вона вирішила не приховувати і це.

Нещодавно колишня військова розповіла, що її екс-обранець нібито ґвалтував жінок. Емеральд знайшла тих, хто наважився публічно про це сказати.

"У мене теж було таке в житті, дуже багато років тому. Я ніколи про це нікому не розповідала, навіть мамі рідній. Тобто я просто вирішила цю історію викреслити зі свого життя, наче цього ніколи не було. А зараз, після своєї сповіді, я навіть про це вже можу вільно говорити. Коли ти говориш - ти звільнюєшся від усього, це дуже круто", - визнала жінка.

Емеральд розповіла про зґвалтування (скріншот)

Чи покарали ґвалтівника Емеральд

Також блогерка розповіла, що її ґвалтівника не покарали. Усе через те, що вона нікому про це не казала.

"Мені було 14 років, я була малою. Я дуже сильно злякалася. Тільки сьогодні я розповіла своїй мамі... Мені було соромно, я думала, що сама винна... Я поховала тоді ці спогади у своєму житті, які, звісно ж, нанесли мені травми", - пояснила Емеральд.



Відверта заява жінки (скріншот)