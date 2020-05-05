ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меган Маркл угрожает принцу Гарри разводом: все подробности

STYLERЖизнь    05.05.2020 - 22:40
Меган Маркл угрожает принцу Гарри разводом: все подробности
Меган Маркл шантажирует принца Гарри разводом (фото: twitter.com/TheRoyalUK)

Меган Маркл решила добиться своего с помощью шантажа

Меган Маркл пригрозила принцу Гарри разводом из-за того, что он хочет вернуться в Лондон. При этом Меган поставила ультиматум своему мужу и заявила, что не намерена покидать США.

По словам инсайдера, Меган Маркл, когда услышала от принца Гарри то, что он хочет вернуться на родину, заявила, чтобы он выбирал либо ее, либо своих родственников в Великобритании.

При этом бывшая актриса просто пришла в бешенство, когда узнала, что Гарри ведет переговоры о том, чтобы вернутся обратно. Об этом сообщает издание Globe.

"Ты можешь вернуться назад, но мы с Арчи остаемся в Америке!" – процитировал слова Меган инсайдер.

При этом принц Гарри пообещал, что в этот раз он заставит свою жену подчиниться королевской семье. Но Меган даже ничего не хочет слушать о возвращении в Англию.

Она заявила принцу Гарри о том, что он должен принять правильное решение и осознать, что может больше никогда не увидеть своего сына Арчи.

Напомним, что Меган Маркл давно "прославилась" своими выходками. В книге Тома Куинна "Кенсингтонский дворец: интимные мемуары от королевы Марии до Меган Маркл" говорится о том, что однажды Меган накричала на помощников Кейт Миддлтон.

В книге также говорится о том, что Маркл хотела быть похожей на "народную принцессу" Диану, но при этом она также желала, чтобы люди беспрекословно ей подчинялись и не перечили.

Принц Гарри признался, что несчастен из-за Меган Маркл Меган Маркл и принц Гарри угодили в неприятности: сами нарвались
Новости Украины Меган Марклпринц Гарри
Lite
On Top