Медсестра из Италии рассказала ужасную правду о второй волне COVID-19: больницы уже переполнены!

Врач и пациент с COVID-19 в больнице в Италии (фото: flickr.com)

В Италии ухудшилась ситуация с коронавирусом, и в "красных" регионах больницы уже переполнены пациентами с COVID-10, хотя действует локдаун и люди придерживаются правил карантина.

Об этом рассказала медсестра государственной больницы в городе Брешия в провинции Ломбардия Ирина Устиянич в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По ее словам, при второй волне эпидемии в Италии, несмотря на жесткие ограничительные меры, очень быстро увеличивается количество больных COVID-10.

"Италия разделена на три зоны: красная, оранжевая и желтая - в зависимости от количества больных определенной территории. Ломбардия в красной зоне, поскольку огромная плотность населения и большое количество больных пациентов. В больницах готовы к приему пациентов: есть все необходимое оборудование, средства защиты для врачей, медсестер и медперсонала вообще. Но больницы уже переполнены, открываются ежедневно новые отделения", - рассказала Устиянич.

Медсестра добавила, что сейчас еще оперируются онкобольные, которые требуют немедленного хирургического вмешательства, но основное количество отделов в больницах все уже перешли на COVID-10.

"Пациенты сложные, такие же как были в марте-апреле, хотя мы надеялись, что вторая волна будет легче по сложности пациентов. Значительно снизилась возрастная категория, то есть пациент моложе среднестатистически", - отметила она.

В городах задействован локдаун: закрыты все спортзалы, бары, рестораны, не работают магазины, которые не продают товары первой необходимости.

"Люди ходят на работу, то есть не так, как было в марте, когда нельзя было выйти даже на 100 метров от дома - теперь можно выйти, но только по месту прописки купить продукты. Дети младшая группа ходит в школу, а старшей - от 7-го класса - давно учатся дистанционно. Общественный транспорт никто не использует", - говорит Ирина.

Также медсестра рассказала, что в Милане действует комендантский час с 22:00 до 05:00. В это время на дорогах стоят патрули и контролируют - надо иметь серьезную причину для передвижения, и в это время на дорогах машин вообще нет.

"То есть люди не рискуют, все придерживаются карантина и правил, согласно законодательству", - добавила она.

Видео: Медсестра из Италии рассказала о локдауне из-за второй волны COVID-19 и переполненных больницах

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