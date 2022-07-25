Медицинский центр Григория Козловского стал сертифицированным центром по проведению терапии Майера

Медицинский центр Emily Medical Center, который находится в природном уголке на берегу озера в лесопарковой зоне Львова и принадлежит бизнесмену и почетному президенту футбольного клуба "Рух" Григорию Козловскому, получил статус сертифицированного центра терапии по программе доктора Майера. Расстояние до исторического центра Львова площади Рынок – всего 4 км.

Главный врач и управляющий Emily Medical Center Тарас Кльофа отметил: "Терапия по Майеру – это целая концепция и подход к здоровому образу жизни и питания. Получение статуса сертифицированного центра по проведению Майер-терапии позволит предоставлять нашим пациентам качественную помощь, согласно критериям международного общества Майер-терапевтов" .

Член международной организации Майер-терапевтов Сепп Фергель во время визита во Львов отметил, что впечатлен увиденным в Emily Medical Center, и добавил, что центр соответствует всем международным стандартам качества.

"Оснащение медицинского центра на очень высоком уровне, все продумано до мелочей. Emily Medical Center абсолютно конкурентоспособен на мировой арене. Здесь квалифицированный и приветливый докторский состав, превосходное обслуживание пациентов и высокого уровня кухня. Также один из главных критериев оценки – наличие в медицинском центре сертифицированных врачей, согласно системе Майер-терапии. И могу заверить, что в Emily Medical они есть", – отметил по результатам своего визита Сепп Фергель.

Он также добавил, что ситуация, которая сложилась сейчас в Украине – ужасная. Впрочем, по его мнению, очень важно, что в стране продолжают работать такие уголки как Emily Medical Center, где можно оздоровиться и почувствовать себя безопасно.

"В такие сложные времена мы не останавливаемся, а продолжаем строить Украину. Мы очень благодарны доктору Сеппу Фергелю, который решился приехать в Украину и высоко оценил нашу с женой работу. Это действительно хорошая новость, поскольку Emily Medical Center стал всего третьим медцентром в Украине, который официально имеет возможность проводить Майер-терапию", – заявил Григорий Козловский.

Как известно, терапия по доктору Майеру предусматривает специальный курс по очистке организма от шлаков, токсинов и ненужных ему жиров, разработанный австрийским ученым, доктором Францом Ксавьером Майером еще в начале 20-го века.

Терапия предусматривает диетическое питание, которое направлено на повышение жизненных сил человека, с помощью которых можно улучшить здоровье и избавиться от хронических заболеваний. Как правило, медицинские центры или спа-отели, имеющие статус сертифицированного центра Майер-терапии, расположены в местностях, где возможно уединение и есть контакт с природой.

Также считается, что терапия доктора Майера полезна всем, независимо от возраста и наличия хронических осложнений или заболеваний.