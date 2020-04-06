Медики рассказали о внезапных смертях от коронавируса: врачи не знают причину

Медики из США шокировали признанием (фото: freepic)

Американские медики рассказали о внезапных смертях от коронавируса

Коронавирус в США инфицировал около 300 тысяч людей. Около трети больных Covid-19 находятся в Нью-Йорке. Доктор из Украины Валентина Голобородько рассказала, что было время, когда в больницах люди внезапно умирали от инфекции, а медики не знали причину. Отметим, что украинка работает в “Montefiore Medical Center” в Бронксе.

"Могу сказать о своей больнице. У нас был ряд внезапных смертей больных коронавирусом на этажах. Больных, которые якобы были стабильны, и мы совсем этого не ожидали, и вдруг их обнаруживали мертвыми. Это то, чего никто из нас в нашей практике ранее не видел и мы этого не понимаем, не понимаем, отчего они умирают. Мы очень хотели получить разрешение на вскрытие этих больных, чтобы понять, от чего они умерли, чтобы предотвратить это в будущем в других больных", - рассказала ТСН Валентина.

Вскрытие тел сделать не разрешили, так как в моргах нет места, где это сделать.

"К сожалению, нам продолжают отказывать, поскольку в морге, как они говорят, нет места, где можно это сделать. Физически нет места на вскрытие. Мы общались с руководителем нашей сети больниц через видеосвязь, и он нам говорил, что наиболее вероятно, нам придется выбирать, кого подключать к ИВЛ, кого нет", - сообщила врач.

Отметим, что медик поделилась также и радостной новостью, что пациенты выздоравливают и едут домой.

"Я хочу сказать откровенно оптимистическую вещь, хоть вы и видите эти ужасные количества смертей в Нью-Йорке, и их действительно очень много, но люди выздоравливают, и мы их выписываем. Я вчера выписала 81-летнюю женщину домой, она ушла в отличном состоянии, своими ногами и с улыбкой вышла из нашей больницы и пошла домой. Конечно, эта болезнь страшная, и, конечно, много людей умирает, но и выздоравливает много",- призналась медик.