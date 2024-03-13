Медики назвали небезпечні наслідки для здоров'я від переходу на літній час

31 березня Україна перейде на літній час , тобто годинники переведуть на годину вперед й людям доведеться призвичаюватись до нового режиму дня. Зокрема, вставати на годину раніше.

Про те, які негативні наслідки для здоров'я може мати перехід на літній час, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Live Science .

Які наслідки для організму від переведення годинників

Дослідники заявляють, що перехід на літній час має серйозні наслідки для здоров'я, включаючи зростання серцевих нападів і недосипання. Навпаки, осіннє переведення годинників не пов’язаний із такими ефектами на організм.

Експерти пояснюють, що під час переходу на літній час з березня по листопад призводить до того, що природне освітлення з’являється на годину пізніше вранці та на одну годину довше триває ввечері.

Ранкове світло необхідне для того, щоб допомогти налаштувати природні ритми організму: воно пробуджує нас і покращує пильність. Ранкове світло також підвищує настрій.

Хоча точні причини, чому світло активізує нас і покращує наш настрій, ще невідомі, це може бути пов’язано з впливом світла на підвищення рівня кортизолу, гормону, який модулює реакцію на стрес, або впливом світла на мигдалину, частину мозку, що бере участь в емоціях.

У багатьох може розвиватись хронічне недосипання

Підлітки можуть страждати від хронічної нестачі сну через школу, спорт і соціальні заходи. Наприклад, багато дітей починають школу близько 8 ранку або раніше, що означає, що під час літнього часу вони встають і йдуть до школи в непроглядній темряві.

Нещодавно Американська медична асоціація закликала ввести постійний стандартний час. А наприкінці 2022 року це запровадили у Мексиці, посилаючись на переваги для здоров’я, продуктивності та енергозбереження.

Які ж переваги надає літній час

Найбільшою перевагою літнього часу є те, що він забезпечує додаткову годину світла ввечері. Однак тривале вечірнє освітлення затримує вивільнення в мозку мелатоніну, гормону, який сприяє сонливості, що, своєю чергою, заважає сну та змушує нас спати менше, заявляють неврологи.

Оскільки статеве дозрівання також спричиняє вивільнення мелатоніну пізніше вночі, що означає, що підлітки мають затримку в природному сигналі, який допомагає їм заснути, вони особливо чутливі до проблем зі сном через тривале вечірнє освітлення.