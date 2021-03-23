Медик рассказал о ситуации с COVID-19 в Одесской области: людей поражает "микс вирусов"

В Одесской области стремительно растет количество коронавирусных больных, а также уменьшается количество свободных коек в больницах.

Одесская область и город Одесса сейчас попали "красную" зону, поскольку количество больных увеличилось в два раза. Отмечается, что людей начал поражать так называемый "микс вирусов". От этого растет и скорость заражения и смертность.

"Борьба с коронавирусом осложняется подключением к циркуляции сезонных респираторных вирусов и вирусов гриппа. На этой неделе наша лаборатория уже подтвердила вирус гриппа А +. Опыта лечения пациентов одновременно заразились и COVID, и гриппом у нас нет", — рассказал директор лабораторного центра Минздрава Виталий Гончаров.

Пациентов в регионе настолько много, что, например, по состоянию на вчера в городских больницах осталось только 10 свободных коек. Медработники вынуждены выбирать, кого госпитализировать, а кого отправлять на домашнее лечение.

"Одесский регион должен в эти две недели развернуть до 540 коек. У нас завтра может быть такое, что будут кровати, но там некому будет лечить на этих кроватях", — отметила директор Департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Захарова.

Основной причиной в области является нехватка медиков. Сейчас привлечь планируют и медиков-студентов, которые заканчивают обучение.

В Одесской области не хватает медиков