ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Медик рассказал о ситуации с COVID-19 в Одесской области: людей поражает "микс вирусов"

Новина українською → Вторник 23 марта 2021 11:53
Медик рассказал о ситуации с COVID-19 в Одесской области: людей поражает "микс вирусов" В Одесской области критическая ситуация с больными COVID-19 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одесской области стремительно растет количество коронавирусных больных, а также уменьшается количество свободных коек в больницах.

Об этом ТСН рассказал журналист Сергей Осадчук.

Одесская область и город Одесса сейчас попали "красную" зону, поскольку количество больных увеличилось в два раза. Отмечается, что людей начал поражать так называемый "микс вирусов". От этого растет и скорость заражения и смертность.

"Борьба с коронавирусом осложняется подключением к циркуляции сезонных респираторных вирусов и вирусов гриппа. На этой неделе наша лаборатория уже подтвердила вирус гриппа А +. Опыта лечения пациентов одновременно заразились и COVID, и гриппом у нас нет", — рассказал директор лабораторного центра Минздрава Виталий Гончаров.

Пациентов в регионе настолько много, что, например, по состоянию на вчера в городских больницах осталось только 10 свободных коек. Медработники вынуждены выбирать, кого госпитализировать, а кого отправлять на домашнее лечение.

"Одесский регион должен в эти две недели развернуть до 540 коек. У нас завтра может быть такое, что будут кровати, но там некому будет лечить на этих кроватях", — отметила директор Департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Захарова.

Основной причиной в области является нехватка медиков. Сейчас привлечь планируют и медиков-студентов, которые заканчивают обучение.

В Одесской области не хватает медиков

Читайте также, что происходит на передовой киевских больниц с COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Коронавирус
LITE
Мокрый снег с дождем не отступает: синоптики огорчили прогнозом
Мокрый снег с дождем не отступает: синоптики огорчили прогнозом