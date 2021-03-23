ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Медик розповів про ситуацію з COVID-19 в Одеській області: людей вражає "мікс вірусів"

Новость на русском → Вівторок 23 березня 2021 11:53
Медик розповів про ситуацію з COVID-19 в Одеській області: людей вражає "мікс вірусів" В Одеській області критична ситуація з хворими COVID-19 (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одеській області стрімко зростає кількість коронавірусних хворих, а також зменшується кількість вільних ліжок у лікарніях

Про це ТСН розповів журналіст Сергій Осадчук.

Одеська область та місто Одеса потрапили "червону" зону, оскільки кількість хворих збільшилася у два рази. Відзначається, що людей почав вражати так званий "мікс вірусів". Від цього зростає і швидкість зараження і смертність.

"Боротьба з коронавірусом ускладнюється підключенням до циркуляції сезонних респіраторних вірусів і вірусів грипу. Цього тижня наша лабораторія вже підтвердила вірус грипу А +. Досвіду лікування пацієнтів, які одночасно заразилися і COVID, та грип у нас немає", — розповів директор лабораторного центру МОЗ Віталій Гончаров.

Пацієнтів у регіоні настільки багато, що, наприклад, станом на вчора в міських лікарнях залишилося тільки 10 вільних ліжок. Медпрацівники змушені вибирати, кого госпіталізувати, а кого відправляти на домашнє лікування.

"Одеський регіон має в ці два тижні розгорнути до 540 ліжок. У нас завтра може бути таке, що будуть ліжка, але там нікому буде лікувати на цих ліжках", — зазначила директор Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Захарова.

Основною причиною в області є недостача медиків. Зараз планують залучити і медиків-студентів, які закінчують навчання.

В Одеській області не вистачає медиків

Читайте також, що відбувається на передовій київських лікарень з COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Коронавірус
LITE
Мокрий сніг з дощем не відступає: синоптики засмутили прогнозом
Мокрий сніг з дощем не відступає: синоптики засмутили прогнозом