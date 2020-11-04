Медик озвучил прогноз по COVID-19 на зиму в Украине: морозы повлияют

Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

Израильский врач озвучил свой прогноз по коронавирусу в Украине

Коронавирус в Украине с наступлением зимних холодов будет только агрессивнее. В єтом уверен израильский врач-анестезиолог Борис Бриль. По его словам, на процесс инфицирования имеет влияние состояние людей и общее состояние заболеваемости в момент морозов.

Врач рассказал "Обозревателю", что в сезон холодов можно одновременно заболеть гриппом и коронавирусом, а это может увеличить летальный исход при осложнениях в 6 раз.

"Поэтому мы можем только прогнозировать, как поведут себя люди", - сказал Бриль.

Медик отметил, что когда был в Украине, заметил, что люди абсолютно не соблюдают социальную дистанцию и многие не надевают маски.

"Я, конечно, извиняюсь, но как в Украине не прогнозировать роста, если у вас люди ходят, куда хотят, и нет никакой дистанции между людьми? Тут вопрос не в том, как вирус мутирует, а в том, как люди мутируют в своем сознании, чтобы осознать что-то", - подчеркнул Бриль.

Врач еще раз напомнил об ответственности перед другими людьми.

"Общаясь со своими друзьями, я говорю: это же вы убиваете людей - ты убьешь чужую мать и отца, так же как и своих. Ручаюсь, что не любишь ты никого! Ты любишь себя и свою демагогию, потому что вместо того, чтобы рассуждать о том, что полезно или не полезно, о том, что другие не носят, ты не надел маску", - заявил врач.

Как мы ранее сообщали, врач из Израиля рассказал, почему смертность от COVID-19 нельзя ни с чем сравнивать.