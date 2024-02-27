Мав піти, але не міг залишити побратимів: історія воїна ЗСУ, якого росіяни розстріляли в Авдіївці

Українські військові змушені були залишити свою позиції та відійти від Авдіївки 17 лютого 2024 року. На "Зеніті" залишилось шість військових. Більшість з них були поранені і їх не могли евакуювати через щільний вогонь. А ще з ними залишився воїн ЗСУ Микола Савосік, якій не був поранений, але побратимів він залишити не зміг.

Микола Савосік був родом з Рівненської області. Хлопець був сиротою і його виховував дядько - Руслан Савосік. Микола пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем, був кулеметником. Дядькові деколи надсилав відео та фото. Останнім місцем його дислокації була саме Авдіївка.

Коли стало зрозуміло, шо ЗСУ змушені відходити від Авдіївки, з'ясувалося, що на "Зеніті" лишилося шість військових. П'ять з них були поранені, тільки один був неушкодженим. Згодом з'ясувалося, що евакуювати поранених не має можливості, тому Микола прийняв рішення лишитися з ними на "Зеніті".

"Своїх дітей Микола не встиг зростити. Микола сирота, привіти з фронту надсилав своєму дядькові, Руслан Савосік. Саме він і відчув, що з Миколою біда, в ці страшні дні в Авдіївці. Але все ж сподівався, що обійдеться, племінник повернеться. Може, так би й вийшло, але Микола був надзвичайно людяною людиною, він не зміг кинути 5 поранених побратимів в оточенні", - пише Лора Гайворонська.

Микола Савосік (фото: facebook.com/design.polygraf)

Микола до останнього надавав медичну допомогу своїм побратимам та відстрілювався, поки не скінчилися набої. Тоді поранені прийняли надважке рішення - здатися у полон. Але нелюди їх розстріляли, усіх шістьох.

"Все, що ми можемо зробити для Героя - пам'ятати. Я дуже прошу всіх своїх друзів, а особливо митців, є такі, хто знає Руслана Савосіка особисто, розповсюдження згадки про скромного, хорошого хлопця, українця з палким серцем та дуже доброю душею. Хай якнайбільше українців побачить Героя, і з вдячністю подумають про нього, якщо віруючи, то помоляться за його світлу душу", - додала Гайворонська.