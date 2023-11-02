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Українка залишила неповнолітнього сина за кордоном, але обійшлася штрафом: деталі справи

Львівська область, Четвер 02 листопада 2023 10:44
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Українка залишила неповнолітнього сина за кордоном, але обійшлася штрафом: деталі справи Мати покинула сина в Німеччині (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У Львівській області судили матір, яка покинула свого неповнолітнього сина в Німеччині. Відомо, що дитина залишилася без житла, а матір зобов'язали лише сплатити штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Zaxid.

Деталі справи

Мешканка Бориславу Христина Шимченко виїхала в Німеччину разом зі своїм 16-річним сином. У липні 2023 жінка повернулася до України, але без дитини. Хлопчика вона залишила за кордоном.

За яких обставин це могло статися невідомо. У справі Христини зазначено, що її син залишився без нагляду та житла.

Через неналежне виконання батьківських обов'язків Бориславський міський суд Львівщини визнав Христину Шимченко винною та призначив їй штраф розміром 850 гривень.

Коли в Україні проводили засідання, до зали суду жінка не прийшла. Однак на постанову ще можна подати апеляцію.

Про Христину Шимченко відомо мало. Вона розлучена, сама виховує двох дітей - 16-річного сина та 18-річну доньку. Раніше мати притягували до адміністративної відповідальності через неналежний догляд за сином: він був напідпитку та лаявся на перехожих у Бориславі.

Раніше ми повідомляли про те, що в найстаршої матері України вилучили доньку. Після цього Валентина Підвербна дуже змінилася.

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