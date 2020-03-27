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Маски есть у единиц: на украинских пунктах пропуска с Польшей тысячи людей

STYLERЖизнь    27.03.2020 - 12:45
Маски есть у единиц: на украинских пунктах пропуска с Польшей тысячи людей
Граница Украины с Польшей (Коллаж РБК-Украина, фото: facebook.com/igor zinkevych)

На границах Украины с Польшей огромные очереди из-за карантина

Коронавирус в Украине зафиксировали уже у 218 человек и правительство анонсировало ужесточение карантина и полное закрытие границ с 27 марта. Это привело к массовому скоплению людей на пунктах пропуска на границах Украины и Польши.

Как сообщают очевидцы, на границе образовались огромные очереди, люди пытаются попасть из Польши на территорию Украины. По данным журналиста Александра Крыжановского, на утро 27 марта в пункте пропуска "Краковец" находится от 5 до 10 тысяч людей.

"Ночью еще пускали группы по 20 человек. Потом вообще по 5 в час. Маски есть у единиц, о дистанции можно только мечтать", - написал он на своей странице в Facebook и опубликовал видео.

Такой затор из людей связан с дополнительными проверками на границе. Всем измеряют температуру. В случае подозрения на болезнь, санитарно-карантинное подразделение забирает пациента на проверку.

"Меры пограничного контроля сейчас дольше обычного - мы выполняем указание главного санитарного врача. Оно обязывает людей подписать добровольное согласие на самоизоляцию", - сообщил начальник отдела коммуникаций погранслужбы Олег Бойко в комментарии для PavlovskyNews.

Фото и видео ситуации на границах также разместил на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Маски есть у единиц: на украинских пунктах пропуска с Польшей тысячи людей

"Вот такая ситуация на границах Украины со вчерашнего вечера и до сих пор, очень много людей стоят, чтобы попасть в Украину", - написал Зинкевич.

Стоит отметить, что ранее мы писали о том, что в Государственной пограничной службе сделали заявление о температурном скрининге на границе и назвали его неэффективным.

По словам главы ГПСУ, люди перед пересечением границы пьют жаропонижающее, чтобы без проблем пройти проверку.

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