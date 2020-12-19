Маска не спасла: "копы" нашли хулигана, напавшего на журналистку в центре Киева

В Киеве напали на журналистку возле Мемориала жертвам Голодомора (коллаж: РБК-Украина)

Полиция задержала мужчину, который напал на журналистку в центре Киева, когда та вела прямой эфир во время церемонии почтения памяти жертв Голодомора,

Хулигану уже объявили о подозрении по статье 171 Криминального кодекса Украины (препятствие деятельности журналиста), передали в пресс-службе полиции Киева.

Теперь за свою выходку 28 ноября - он отобрал микрофон у журналистки одного из телеканалов, выбил лампадку из ее рук и толкнул девушку - мужчине "светит" наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Задержанный - ранее не судимый 31 летний житель столицы.

По месту его жительства правоохранители провели обыск и обнаружили одежду, в которой тот был во время совершения преступления.

Мужчина крайне удивился, когда к нему нагрянули полицейские - он и не предполагал, что его смогут опознать, как так в момент нападения был в маске и капюшоне. Об этом рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в своем Facebook.

Отмечается, что на камеру попали только глаза и 1/5 часть лица нападавшего.

"Он думал, что маска и капюшон не даст определить его личность. Но не тут то было!" - пишет замминистра.

Мужчина не смог объяснить правоохранителям, почему он проявил агрессию к журналистке.

Видео нападения на журналистку в Киеве возле Мемориала памяти жертв голодоморов попало в прямой эфир

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