ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маршрутка з пасажирами загорілася на ходу: деталі шокуючої НП під Дніпром

STYLERЖиття    12.06.2019 - 09:10
Маршрутка з пасажирами загорілася на ходу: деталі шокуючої НП під Дніпром
Маршрутка з пасажирами загорівся на ходу під Дніпром (фото: mvs.gov.ua)

Моторний відсік маршрутного автобуса загорівся під час руху з пасажирами

11 червня в Павлограді (Дніпропетровська область) на перехресті вулиць Гагаріна і Войнової відбулася серйозна НП: маршрутка з пасажирами загорілася прямо на ходу. Про це повідомив начальник 27-ї державної пожарно-рятувальної частини Павлограда Олександр Міславський у соцмережі Facebook.

У повідомленні наголошується, що через сильну спеку збільшилася кількість пожеж, у тому числі, пов'язаних з автотранспортом. Так, у суботу в Павлограді біля магазину АТБ горів легковий автомобіль. Існувала загроза вибуху газової установки і травмування перехожих. 11 червня відбулася ідентична ситуація, тільки вже з маршруткою.

 

Маршрутка з пасажирами загорілася на ходу під Дніпром (фото: facebook.com/Олександр Миславський)

"Під час руху загорівся моторний відсік маршрутного автобуса з пасажирами. Водій автотранспорту, Олександр Гавриленко, не розгубився і, не втрачаючи часу, провів першочергові заходи щодо евакуації людей, а також намагався загасити пожежу вогнегасниками. Пожежні 27 ДПРЧ оперативно прибули і ліквідували пожежу. В обох випадках, на щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначено в повідомленні.

До речі, в Миколаєві раніше також маршрутка загорілася на ходу.

Ми писали, що у Києві сталася пожежа в театрі імені Лесі Українки.

Нагадаємо, на Закарпатті 11-річна дівчинка витягла через вікно палаючого будинку молодших братів і сестру і допомогла паралізованому родичу.

Пожежа в психлікарні Одеси: стали відомі шокуючі подробиці Пожежа в психлікарні Одеси: стали відомі імена загиблих
Новини України пожежа
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся