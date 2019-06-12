Маршрутка з пасажирами загорілася на ходу: деталі шокуючої НП під Дніпром

Маршрутка з пасажирами загорівся на ходу під Дніпром (фото: mvs.gov.ua)

Моторний відсік маршрутного автобуса загорівся під час руху з пасажирами

11 червня в Павлограді (Дніпропетровська область) на перехресті вулиць Гагаріна і Войнової відбулася серйозна НП: маршрутка з пасажирами загорілася прямо на ходу. Про це повідомив начальник 27-ї державної пожарно-рятувальної частини Павлограда Олександр Міславський у соцмережі Facebook.

У повідомленні наголошується, що через сильну спеку збільшилася кількість пожеж, у тому числі, пов'язаних з автотранспортом. Так, у суботу в Павлограді біля магазину АТБ горів легковий автомобіль. Існувала загроза вибуху газової установки і травмування перехожих. 11 червня відбулася ідентична ситуація, тільки вже з маршруткою.

Маршрутка з пасажирами загорілася на ходу під Дніпром (фото: facebook.com/Олександр Миславський)

"Під час руху загорівся моторний відсік маршрутного автобуса з пасажирами. Водій автотранспорту, Олександр Гавриленко, не розгубився і, не втрачаючи часу, провів першочергові заходи щодо евакуації людей, а також намагався загасити пожежу вогнегасниками. Пожежні 27 ДПРЧ оперативно прибули і ліквідували пожежу. В обох випадках, на щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначено в повідомленні.

До речі, в Миколаєві раніше також маршрутка загорілася на ходу.

Ми писали, що у Києві сталася пожежа в театрі імені Лесі Українки.

Нагадаємо, на Закарпатті 11-річна дівчинка витягла через вікно палаючого будинку молодших братів і сестру і допомогла паралізованому родичу.