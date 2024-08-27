Марс та ретроград Меркурія зруйнують всі плани. Астролог назвала небезпечний колір 27 серпня

У вівторок, 27 серпня, варто врахувати вплив не тільки Меркурія, який досі перебуває в ретрограді. Також не забувайте про войовничий Марс.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на цей вівторок та розповіла, який колір принесе невдачі.

Прогноз астропогоди на 27 серпня

Не забувайте про ретроградний Меркурій. Він в досі може зруйнувати наші плани.

"Утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій. Можливі прояви насилля, напади, пограбування та інші правопорушення", - попередила астролог.

"Шкідливо вести сидячий образ життя. Не рекомендується м’ясна їжа. Цей день принесе стресовий період. Він буде жорстким, потребуватиме великої внутрішньої дисципліни та самовідданості", - додала вона.

Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях, також зазначила Соловйова.

Це день самопожертви, терпіння, прийняття та пробачення. Усі події перевіряйте на спокуси та не піддавайтесь на провокації.

Також астролог радить:

проявляйте впевненість, наполегливість

це період посту, утримання, обережності

зробіть вдома прибирання

завершуйте поточні справи.

"Сприятливий час для тих, хто пов'язаний з виправданим ризиком, - наголосила Соловйова.

Гороскоп на 27 серпня (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на 27 серпня

Цей вівторок - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.

"Через загальний фон доби не ініціюйте завтра нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі, першим у житті використанням зброї", - зазначила астролог.

"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем", - радить вона.

Окрім цього, врахуйте наступні застереження: