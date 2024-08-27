Марс та ретроград Меркурія зруйнують всі плани. Астролог назвала небезпечний колір 27 серпня
У вівторок, 27 серпня, варто врахувати вплив не тільки Меркурія, який досі перебуває в ретрограді. Також не забувайте про войовничий Марс.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на цей вівторок та розповіла, який колір принесе невдачі.
Прогноз астропогоди на 27 серпня
Не забувайте про ретроградний Меркурій. Він в досі може зруйнувати наші плани.
"Утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій. Можливі прояви насилля, напади, пограбування та інші правопорушення", - попередила астролог.
"Шкідливо вести сидячий образ життя. Не рекомендується м’ясна їжа. Цей день принесе стресовий період. Він буде жорстким, потребуватиме великої внутрішньої дисципліни та самовідданості", - додала вона.
Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях, також зазначила Соловйова.
Це день самопожертви, терпіння, прийняття та пробачення. Усі події перевіряйте на спокуси та не піддавайтесь на провокації.
Також астролог радить:
- проявляйте впевненість, наполегливість
- це період посту, утримання, обережності
- зробіть вдома прибирання
- завершуйте поточні справи.
"Сприятливий час для тих, хто пов'язаний з виправданим ризиком, - наголосила Соловйова.
Гороскоп на 27 серпня (колаж: РБК-Україна)
Астролайфхаки на 27 серпня
Цей вівторок - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.
"Через загальний фон доби не ініціюйте завтра нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі, першим у житті використанням зброї", - зазначила астролог.
"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем", - радить вона.
Окрім цього, врахуйте наступні застереження:
- не пораньте інших навіть словом
- не переглядайте агресивний контент (новини, відео, світлини)
- пробачте тих, хто вас образив, та в жодному разі не ображайте самі
- якщо треба, можете давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік
- дізнайтесь, чи потрібен вам курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі.
До слова, раніше вже з'явився Таро-гороскоп на 27 серпня.
Окрім цього, читайте гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку.