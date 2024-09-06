ua en ru
Пт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Марія Бурмака розсекретила, скільки заробляє щомісяця

П'ятниця 06 вересня 2024 10:40
UA EN RU
Марія Бурмака розсекретила, скільки заробляє щомісяця Марія Бурмака (фото: instagram.com/mariaburmaka)
Автор: Іванна Пашкевич

Народна артистка України Марія Бурмака зізналася, який отримує дохід щомісяця.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості Славі Дьоміну.

Скільки Бурмака заробляє щомісяця

Бурмака поділилася, що основний її дохід надходить від гонорарів за концерти і зарплати на радіо.

Також вона зазначила, що у неї є й інші джерела заробітку, але вважала за краще не уточнювати їх.

"Тисяча-дві тисячі доларів, навіть менше, буває деколи. Якщо відрахувати всі комунальні й інші видатки, то це буває часом менше", - розповіла вона.

Коротка біографія Марії Бурмаки

Виконавиці 54 роки. Вона стала відомою у 1993 році після перемоги в хіт-параді "12 мінус 2" з піснями "Лишається надія", "Єдиного слова заради", "Ходить сон" і "Я люблю твої кроки".

Через чотири роки співачці було присвоєно звання заслуженої артистки, а через 12 років - народної. Серед її найвідоміших композицій - "Прости", "Не тому", "Попрощатися не зуміли".

Українська аудиторія також знає її як ведучу програм "КіН", "Рейтинг", "Хто там", "Чайник" і "Створи себе".

Раніше Марія Бурмака розповіла, що на неї напав маніяк.

Також вона зізналася, як переживає смерть брата-захисника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Били балістикою. В Павлограді вже 50 постраждалих після атаки РФ
Били балістикою. В Павлограді вже 50 постраждалих після атаки РФ