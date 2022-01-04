В Мариуполе любитель Путина набросился на девушку-бармена из-за украинского языка (видео)
В Мариуполе в одном из заведений произошел инцидент между нетрезвым посетителем и девушкой-барменом, которая обратилась к нему на украинском языке.
Видео и детали инцидента показал в Facebook блогер Вячеслав Твердохлеб.
Инцидент случился в баре "Пьяная вишня". По информации блогера, мужчине не понравилось, что девушка сказала: "Доброго вечора, що бажаєте?"
Чтобы усмирить буяна, пришлось на место вызывать полицию. Так как с его маханиями руками и потоком брани не могли справиться ни сотрудники заведения, ни его спутница.
"Начал орать что она су*а и он ее убьет, только пусть выйдет из-за бара. Требовал, чтобы с ним говорили по-русски и орал, что в Мариуполе все пида**сы конченые. Именно из-за украинского языка, потом устроил на улице драку, кидался на сотрудников", - говорится в сообщении.
Судя по публикациям из соцсетей, героя зовут Евгений Янчев, и он поклонник Путина.
Пользователи сети возмущены подобным инцидентом, о чем высказываются в комментариях:
- Закрити покидька на 300 років - йому вже нічого робити в Україні!
- Ну почему все психически неадекватные люди восторгаются Путиным?
- Маріуполю потрібна катапульта "Маріуполь-Ростов"
- В психушку его на пожизненный срок. Такое не лечится
- Ему не наломали уши? Повезло ему, что меня там не было
Ранее мы писали, что в Харькове наказали продавщицу, устроившую грандиозный скандал из-за украинского языка.