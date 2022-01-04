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У Маріуполі любитель Путіна накинувся на дівчину-бармена через українську мову (відео)

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Маріуполь, Вівторок 04 січня 2022 11:57
У Маріуполі любитель Путіна накинувся на дівчину-бармена через українську мову (відео) Колаж РБК-Україна: У Маріуполі любитель Путіна накинувся на дівчину-бармена через українську мову
Автор: Світлана Мащенко

У Маріуполі в одному із закладів стався інцидент між нетверезим відвідувачем і дівчиною-барменом, яка звернулася до нього українською мовою.

Відео та деталі інциденту показав у Facebook блогер В'ячеслав Твердохліб.

Інцидент трапився в барі "П'яна вишня". За інформацією блогера, чоловікові не сподобалося, що дівчина сказала: "Доброго вечора, що бажаєте?"

Щоб приборкати буяна, довелося на місце викликати поліцію. Так як з його маханнями руками і потоком лайки не могли впоратися ні співробітники закладу, ні його супутниця.

"Почав кричати що вона су*а і він її вб'є, тільки нехай вийде з-за бару. Вимагав, щоб з ним говорили по-російськи і кричав, що в Маріуполі всі піда**си кончені. Саме через українську мову, потім влаштував на вулиці бійку, кидався на співробітників", - йдеться в повідомленні.

Судячи з публікацій з соцмереж, героя звуть Євген Янчев, і він шанувальник Путіна.

Користувачі мережі обурені подібним інцидентом, про що висловлюються в коментарях:

  • Закрити покидька на 300 років - йому вже нічого робити в Україні!
  • Ну чому всі психічно неадекватні люди захоплюються Путіним?
  • Маріуполю потрібна катапульта "Маріуполь-Ростов"
  • У психушку його на довічний термін. Таке не лікується
  • Йому не наламали вуха? Пощастило йому, що мене там не було

Раніше ми писали, що у Харкові покарали продавщицю, яка влаштувала грандіозний скандал через українську мову.

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