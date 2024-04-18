ua en ru
Чт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Марина Бех-Романчук зачарувала мережу пляжними фото

Четвер 18 квітня 2024 12:20
UA EN RU
Марина Бех-Романчук зачарувала мережу пляжними фото Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
Автор: Юлія Любченко

Марина Бех-Романчук відпочиває у Португалії і вже не вперше тішить своїх численних прихильників пляжними фото.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис спортсменки.

Марина Бех-Романчук показала пляжні фото

Марина вирішила показати своїм фоловерам, як вона проводить сонячні дні відпочинку. Відомо, що вона перебуває на узбережжі курорту Монте-Горду і вже не раз саме звідти Марина показувала гарні фото, де світила чудовою фігурою.

Та цього разу Марина показала, як вона відпочиває на пляжі насолоджуючись книжкою. Дівчина була на пляжі чи не єдина, адже на фото навколо неї немає жодної душі.

Така чудова атмосфера спокою та усамітнення - це справжній відпочинок для душі та тіла, адже можна розвантажити мозок, полежати в тиші та бути з собою чесним.

Попри красиві види португальських горизонтів, Бех-Романчук похизувалася ідеальною фігурою у яскравому помаранчевому купальнику, який вже бачили її підписники.

"Життя на вихідних має бути легким",- підписала свої пляжні кадри Марина Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук зачарувала мережу пляжними фотоМарина Бех-Романчук зачарувала мережу пляжними фотоМарина Бех-Романчук зачарувала мережу пляжними фотоМарина Бех-Романчук зачарувала мережу пляжними фото

Марина Бех-Романчук на відпочинку (фото: instagram.com/marynabekh)

Нагадаємо, що не так давно легкоатлетка демонструвала милі фотокартки зі своїм коханим чоловіком, який не є дуже публічним, саме тому і їхні спільні фото також рідкість.

Раніше ми розповідали, що Марина Бех-Романчук показала дуже рідкісні фото з чоловіком.

Також читайте, коли Марина Бех збентежила мережу спокусливими фото.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відпочинок за кордоном Спортсмени
NEWS
Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої
Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої