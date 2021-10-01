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Магнитная буря "красного" уровня ударит уже в начале октября: опасные даты

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Пятница 01 октября 2021 07:00
Магнитная буря "красного" уровня ударит уже в начале октября: опасные даты Коллаж РБК-Украина: Магнитная буря ударит в начале октября
Автор: Светлана Мащенко

Магнитная буря ударит в самом начале октября, влияя на самочувствие многих людей. Эксперты назвали даты и рассказали, как обезопасить себя в дни геомагнитных колебаний.

Когда ждать магнитную бурю, для кого она особенно опасна - читайте ниже в наше материале.

Опасные даты октября 2021

В первый же день октября, согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, будет магнитная буря "красного" уровня. Кроме того небольшие бури ожидаются 5, 10 и 19 октября.

Магнитная буря &quot;красного&quot; уровня ударит уже в начале октября: опасные датыМагнитная буря &quot;красного&quot; уровня ударит уже в начале октября: опасные даты

Скрин: даты октябрьских магнитных бурь (tesis.lebedev)

Что такое магнитная буря и как она на нас влияет

Под магнитной, или геомагнитной бурей, подразумевается нарушение магнитосферы планеты, возникающее при очень эффективном обмене энергией солнечного ветра с космической средой, что окружает Землю.

Магнитная буря может быть разной силы и продолжительности - от нескольких часов до нескольких дней подряд.

Это явление способно вызывать сбои в работе техники, а также ухудшение самочувствия у людей.

Такое воздействие может длиться как несколько часов, так и несколько дней, вызывая сбои в работе техники, а также ухудшение самочувствия у людей.

Кому геомагнитные бури опасны, и как от них уберечься

По некоторым данным, около 60% людей восприимчивы к воздействию магнитных бурь. Дискомфорт в эти дни могут испытывать люди с метеочувствительностью, "сердечники", гипертоники и гипотоники, те, кто страдает другими сердечно-сосудистыми, а также хроническими недугами.

Чаще всего во время магнитных бурь люди жалуются на головные боли, мигрени, беспричинную усталость, проблемы со сном, головокружения, раздражителность, апатию. Могут возникать проблемы с давлением, нарушаться сердечный ритм, обостряться хронические болезни.

Что делать в дни магнитных бурь, чтобы уберечь здоровье

Медики рекомендуют в опасные дни больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, но летом избегать палящего солнца.

Исключите в эти дни алкогольные напитки, курение, пейте меньше кофе и других возбуждающих напитков, откажитесь от тяжелой пищи, фастфуда, не переедайте.

Не перетруждайтесь физически и эмоционально, отложите решение важных и сложных задач на другие дни.

Полноценно спите 7-8 часов в помещении, которое хорошо проветривается.

Если у вас есть проблемы со здоровьем проконсультируйтесь с врачом при необходимости, а также держите необходимые вам лекарства рядом.

Ранее мы писали про все магнитные бури, которые нас ждут в октябре 2021.

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Магнитная буря
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