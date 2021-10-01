Магнитная буря "красного" уровня ударит уже в начале октября: опасные даты
Магнитная буря ударит в самом начале октября, влияя на самочувствие многих людей. Эксперты назвали даты и рассказали, как обезопасить себя в дни геомагнитных колебаний.
Когда ждать магнитную бурю, для кого она особенно опасна - читайте ниже в наше материале.
Опасные даты октября 2021
В первый же день октября, согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, будет магнитная буря "красного" уровня. Кроме того небольшие бури ожидаются 5, 10 и 19 октября.
Скрин: даты октябрьских магнитных бурь (tesis.lebedev)
Что такое магнитная буря и как она на нас влияет
Под магнитной, или геомагнитной бурей, подразумевается нарушение магнитосферы планеты, возникающее при очень эффективном обмене энергией солнечного ветра с космической средой, что окружает Землю.
Магнитная буря может быть разной силы и продолжительности - от нескольких часов до нескольких дней подряд.
Это явление способно вызывать сбои в работе техники, а также ухудшение самочувствия у людей.
Такое воздействие может длиться как несколько часов, так и несколько дней, вызывая сбои в работе техники, а также ухудшение самочувствия у людей.
Кому геомагнитные бури опасны, и как от них уберечься
По некоторым данным, около 60% людей восприимчивы к воздействию магнитных бурь. Дискомфорт в эти дни могут испытывать люди с метеочувствительностью, "сердечники", гипертоники и гипотоники, те, кто страдает другими сердечно-сосудистыми, а также хроническими недугами.
Чаще всего во время магнитных бурь люди жалуются на головные боли, мигрени, беспричинную усталость, проблемы со сном, головокружения, раздражителность, апатию. Могут возникать проблемы с давлением, нарушаться сердечный ритм, обостряться хронические болезни.
Что делать в дни магнитных бурь, чтобы уберечь здоровье
Медики рекомендуют в опасные дни больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, но летом избегать палящего солнца.
Исключите в эти дни алкогольные напитки, курение, пейте меньше кофе и других возбуждающих напитков, откажитесь от тяжелой пищи, фастфуда, не переедайте.
Не перетруждайтесь физически и эмоционально, отложите решение важных и сложных задач на другие дни.
Полноценно спите 7-8 часов в помещении, которое хорошо проветривается.
Если у вас есть проблемы со здоровьем проконсультируйтесь с врачом при необходимости, а также держите необходимые вам лекарства рядом.
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