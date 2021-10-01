Магнітна буря "червоного" рівня вдарить вже на початку жовтня: небезпечні дати

Магнітна буря вдарить на самому початку жовтня, впливаючи на самопочуття багатьох людей. Експерти назвали дати і розповіли, як убезпечити себе в дні геомагнітних коливань.

Коли чекати магнітну бурю, для кого вона особливо небезпечна - читайте нижче в нашому матеріалі.

Небезпечні дати жовтня 2021

У перший же день жовтня, згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, буде магнітна буря "червоного" рівня. Крім того невеликі бурі очікуються 5, 10 і 19 жовтня.

Скрін: дати жовтневих магнітних бур (tesis.lebedev)

Що таке магнітна буря і як вона на нас впливає

Під магнітною, або геомагнітною бурею, мається на увазі порушення магнітосфери планети, що виникає при дуже ефективному обміні енергією сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.

Магнітна буря може бути різної сили і тривалості - від декількох годин до декількох днів поспіль.

Це явище здатне викликати збої в роботі техніки, а також погіршення самопочуття у людей.

Такий вплив може тривати як кілька годин, так і кілька днів, викликаючи збої в роботі техніки, а також погіршення самопочуття у людей.

Кому геомагнітні бурі небезпечні, і як від них уберегтися

За деякими даними, близько 60% людей сприйнятливі до впливу магнітних бур. Дискомфорт в ці дні можуть відчувати люди з метеочутливістю, "сердечники", гіпертоніки і гіпотоніки, ті, хто страждає іншими серцево-судинними, а також хронічними недугами.

Найчастіше під час магнітних бур люди скаржаться на головні болі, мігрені, безпричинну втому, проблеми зі сном, запаморочення, дратівливість, апатію. Можуть виникати проблеми з тиском, порушуватися серцевий ритм, загострюватися хронічні хвороби.

Що робити в дні магнітних бур, щоб уберегти здоров'я

Медики рекомендують в небезпечні дні більше відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, але влітку уникати палючого сонця.

Виключіть в ці дні алкогольні напої, куріння, пийте менше кави та інших збуджуючих напоїв, відмовтеся від важкої їжі, фастфуду, не переїдайте.

Не перепрацьовуйте фізично і емоційно, відкладіть вирішення важливих і складних завдань на інші дні.

Повноцінно спіть 7-8 годин в приміщенні, яке добре провітрюється.

Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям проконсультуйтеся з лікарем при необхідності, а також тримайте необхідні вам ліки поруч.