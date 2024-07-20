"Людина-символ мови": як українські зірки реагують на вбивство Ірини Фаріон

Вчора увечері, 19 липня, у Львові було скоєно замах на Ірину Фаріон. Від отриманих травм вона померла у лікарні . Знаменитості активно обговорюють трагічну звістку у мережі.

Слава Дьомін

"Як би я не ставився до Ірини Фаріон, до її висловлювань тощо, але вважаю, що НІХТО не має права позбавляти людину життя. Ми ж не пі*ари, які сьогодні в Миколаєві так само цинічно, але ракетним ударом забрали життя 10-ти річної дитини", - написав радіоведучий.

Слава Дьомін (фото: instagram.com/slavademin_official)

Раміна Есхакзай

"Ірина Дмитрівна померла у лікарні. Сьогодні в неї стріляли. Був вистріл в скроню. Нападник досі в розшуку. Мої щирі співчуття рідним та близьким Ірини Дмитрівни. Ірина Дмитрівна була різкою на публіці, часто могла образити людей словом. Але попроси це вона була обдарованим викладачем.

Після нашого інтервʼю з нею про історію української культури та спадщини, троє моїх знайомих перейшли на українську мову. Вони зрозуміли мовою фактів, чому це важливо. Скільки людей перейшли на українську після перегляду інтервʼю і не повідомили мене про це я не знаю, але думаю, що таких багато. Ірина Дмитрівна була яскравою особистістю.

Раміна Есхакзай з Іриною Фаріон (фото: instagram.com/raminalalala)

Інколи вона отримувала звинувачення, які не відповідали дійсності, але вона все одно продовжувала сваритися, при цьому не спростовуючи інформацію. Така вже запальна натура.

Шкода, що в країні, де йде повномасштабна війна, так легко можна позбавити людину життя. Беззбройну жінку. Ганьба тим, хто жартує над цим жахливим вбивством", - прокоментувала трагедію журналістка.

Ніколас Карма

"Казала Ліна Костенко: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову". Сьогодні вбили людину-символ мови, національної свідомости, безкомпромісноі українськості. Вбили людину, яка просто хотіла України в Україні в основних проявах.

За мову вбивають, за ідею міцної впевненої незалежності вбивають серед білого дня в далекому тилу і, здавалося б, в "безпечному" місті на заході України.

Ворог працює впевнено і з огляду на дику реакцію в коментарях- в нього непогано вдається змістити фокус і зробити ворога з людини, яка завжди хотіла тільки найкращого для України. Людини, масштаб особистості якої не всі розуміли за життя.

Історія розставить всіх на місця, а Ірина Фаріон, безумовно, історична постать. Хочеться вірити, що таких людей не багато, але просто висловились всі з них. Розколювати Україну українська мова не може. Це сюрреалістично. Це підміна чинника розколу.

Ірина Фаріон (фото: instagram.com/nicolas_karma_official)

Сподіваюсь, люди задумаються і зроблять висновки після цієї втрати. Дякую, Ірино Дмитрівно, за продовження ідей нації, за просування і відстоювання всього українського. Часом надмірна радикальність, можливо, була єдиним способом достукатись.

Можна по-різному ставитись до окремих висловів, до радикальності, до прямих і, часом, гострих формулювань, можна дискутувати про це, можна з чимось не погодитись, але факт залишається фактом - Ірина Фаріон точно не була ворогом і точно хотіла найкращого майбутнього для своєї Батьківщини, для свого народу, який має панувати на своїй, Богом даній і кровʼю предків і сучасників скропленій, святій землі.

Для усвідомлення масштабу втрати, напевно, має пройти час. Дякую за ідеї та боротьбу. Далі діло за наступними поколіннями. Вічна памʼять Ірині Фаріон Співчуття рідним та близьким", - сказав блогер.

Антін Мухарський

"Вона зробила з мене українця. Люблю, пам’ятаю, вчуся, помчуся", - зазначив письменник.

Антін Мухарський (фото: facebook.com/AntinMykharskyi)

Маша Єфросиніна

"У мене немає слів... Вбивства беззахисних дітей та жінок з боку росіян - це довічна трагедія для нашої країни. Замовні вбивства беззахисних людей всередині України - це паскудство та пособництво тероризму. Мої співчуття близьким та рідним Ірини Дмитрівни", - написала ведуча.

Маша Єфросиніна прокоментувала трагедію з Фаріон (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Григорій Решетнік

"Ірина Фаріон померла... Щирі співчуття рідним і близьким А вбивці та замовники мають бути знайдені та покарані якомога швидше! Ми маємо захистити наших жінок і дітей!", - зазначив телеведучий.

Григорій Решетнік прокоментував смерть Ірини Фаріон (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Злата Огнєвіч

"Я зайшла в стрічку новин і у мене ШОК! Ірина Фаріон, серйозно? Та невже це правда??? Якою б радикальною позицією вона не йшла, але головне - вона була за Україну. Дуже сумно і шкода... І вдвічі сумно з коментарів, де відверто радіють її смерті", - зауважила виконавиця.

Злата Огнєвіч прокоментувала смерть Ірини Фаріон (фото: instagram.com/zlata.ognevich)