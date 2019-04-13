Я не люблю: DZIDZIO сделал неприятное признание

DZIDZIO сделал неожиданное признание (facebook.com/dzidzio)

DZIDZIO рассказал о своем неоднозначном отношении к домашним животным

DZIDZIO, известный украинский исполнитель рассказал о своей любви к домашним животным и честно признался, что не любит котов. Такое откровенное признание он сделал во время нового шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", которое недавно состоялось в Киеве.

Что примечательно, на премьеру шоу DZIDZIO появился в необычном и ярком образе. На украинском исполнителе был ярко-синий костюм с изображением котов. Костюм состоял из пиджака и шорт, а в дополнение музыкант надел черную рубашку, золотистые кеды со стразами. Изюминкой образ стал галстук, который также с изображением котов.

Фото: instagram.com/dzidzio

DZIDZIO признался, что костюм ему пошили на заказ и он три раза ходил на примерки. Единственное, что он спрашивал во время примерок, это подходят ли ему коты: "Кошки мне подходят?". И ему отвечали, что подходят.

Фото: instagram.com/dzidzio

Музыкант признался, что на самом деле он любит собак, а не котов и даже объяснил, почему.

"Потому что коты имеют характер. Я не люблю кошек, которые не любят, чтобы их гладили. Я люблю, когда котик на руки заскочил, погладить его можно. А если он с характером, то носком в него так – хлоп, и все", - объяснил музыкант.

Кроме того, он сознался, что когда-то в его доме были коты. Одного из них звали Марсик, а второго Загыблык.

Напомним, ранее мы писали о том, что DZIDZIO напугал фанатов своей новой внешностью.

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