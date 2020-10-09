Любил Италию и "дурь": выяснились страницы темного прошлого отца, поджегшего сына

Что известно о мужчине, поджегшем собственного сына (коллаж РБК-Украина)

Выяснились детали о прошлом мужчины, который убил своего 6-летнего сына

В Киеве отец порезал и сжег своего сына. 6-летний мальчик не жил с мужчиной, так как родители были в разводе. В тот роковой день мужчина забрал ребенка с английского и повел к себе домой, пришла мать и разгорелся скандал. 35-летний Александр не хотел отдавать сына матери, закрылся в квартире, нанес ребенку ножевые ранения, а потом поджег его на диване, а сам ушел в другую комнату. Эта трагедия всколыхнула весь район, мать и соседи находятся в шоковом состоянии.

Как выяснилось, сам Александр родом из Коломыи. Он работал в компании "Киевгорстрой" но не на стройке, а в офисе. Получал приличные деньги, но квартиру, в которой случилась беда, снимал. Отец не платил алименты, и жена Виктория подавала на него в суд. Последнее же разбирательство между ними касалось решения о том, с кем будет жить сын. Об этом пишет "Обозреватель".

Александр и Виктория поженились несколько лет назад, потом родился сын, а через некоторое время они развелись. Соседи не помнят между ними скандалов, когда они были вместе. Также не видели они Александра пьяным.

На работе говорят, что мужчина всегда был адекватным и ничего такого за ним не замечалось.

Александр любил ездить к маме в Италию (фото из соцсетей)

Интересно, что в день трагедии отец выбрасывал из окна детские вещи и игрушки. Там же обнаружены пакетики с белым порошком. Его приятели вспоминают, что в молодости он любил покурить "дурь" (марихуану).

"Лет 14 уже не виделись и не разговаривали. Что с ним произошло, я просто в шоке. Был хорошим, отзывчивым и добрым другом. Любил покурить дурь, как и все в этом возрасте. Но так, чтобы злоупотреблял, такого не было", – рассказала знакомая Александра.

Друзья детства вспоминают, что мама Александра ездила на заработки в Италию, когда он учился в школе. Его воспитывал отец и старший брат. На страничке у мамы в соцсетях до сих пор отмечено, что она живет во Флоренции. Приезжал туда и ее сын Александр, встречался с друзьями, любил поесть пиццу.

Напомним, что в содеянном мужчина признался, но гордится своим убийством и считает, что своими действиями спас ребенка. Сейчас он находится в СИЗО и ему грозит пожизненное заключение.

Как мы писали ранее, соседи бывших супругов считают, что сотворивший такое мужчина - наркоман.