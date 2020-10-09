Любив Італію і "дурь": з'ясувалися сторінки темного минулого батька, який підпалив сина

Що відомо про чоловіка, який підпалив власного сина (колаж РБК-Україна)

З'ясувалися деталі про минуле чоловіка, який вбив свого 6-річного сина

У Києві батько порізав і спалив свого сина. 6-річний хлопчик не жив з чоловіком, через те, що батьки були розлучені. У той фатальний день чоловік забрав дитину з англійської і повів до себе додому, прийшла мати і розгорівся скандал. 35-річний Олександр не хотів віддавати сина матері, закрився в квартирі, завдав дитині ножові поранення, а потім підпалив її на дивані, а сам пішов в іншу кімнату. Ця трагедія сколихнула весь район, мати і сусіди знаходяться в шоковому стані.

Як з'ясувалося, сам Олександр родом з Коломиї. Він працював в компанії "Київміськбуд" але не на будівництві, а в офісі. Отримував чималі гроші, але квартиру, в якій трапилася біда, знімав. Батько не платив аліменти, і дружина Вікторія подавала на нього до суду. Останній ж розгляд між ними стосувалося рішення про те, з ким буде жити син. Про це пише "Обозреватель".

Олександр і Вікторія одружилися кілька років тому, потім народився син, а через деякий час вони розлучилися. Сусіди не пам'ятають між ними скандалів, коли вони були разом. Також не бачили вони Олександра п'яним.

На роботі кажуть, що чоловік завжди був адекватним і нічого такого за ним не помічалося.

Олександр любив їздити до мами в Італію (фото з соцмереж)

Цікаво, що в день трагедії батько викидав з вікна дитячі речі та іграшки. Там же виявлені пакетики з білим порошком. Його приятелі згадують, що в молодості він любив покурити "дурь" (марихуану).

"Років 14 вже не бачилися і не розмовляли. Що з ним сталося, я просто в шоці. Був добрим, чуйним і добрим другом. Любив покурити дурь, як і все в цьому віці. Але так, щоб зловживав, такого не було", – розповіла знайома Олександра.

Друзі дитинства згадують, що мама Олександра їздила на заробітки в Італію, коли він вчився в школі. Його виховував батько і старший брат. На сторінці у мами в соцмережах досі зазначено, що вона живе у Флоренції. Приїжджав туди і її син Олександр, зустрічався з друзями, любив поїсти піцу.

Нагадаємо, що у скоєному чоловік зізнався, але пишається своїм вбивством і вважає, що своїми діями врятував дитину. Зараз він перебуває в СІЗО і йому загрожує довічне ув'язнення.

Як ми писали раніше, сусіди колишнього подружжя вважають,що скоївший таке чоловік - наркоман.