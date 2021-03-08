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Под Львовом пьяный в хлам водитель врезался в семью и пытался сбежать

Новина українською → Львов, Понедельник 08 марта 2021 08:33
Под Львовом пьяный в хлам водитель врезался в семью и пытался сбежать В Львовской области произошло пьяное ДТП (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львовской области пьяный водитель на микроавтобусе вылетел на встречную полосу и врезался в машину, в которой находилась семья с детьми, после чего пытался сбежать с места.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

ДТП произошло в селе Малехов.

"Пьяный гражданин на бусе летел по встречке и врезался в автомобиль, в котором находилась семья муж, жена и двое детей, все были пристегнуты, поэтому никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Авто получило серьезные механические повреждения.

"Виновник торжества сразу выбежал с машины и начал убегать, муж и местный парень его догнали, но он был агрессивный и лез в драку не только с парнями, а и с полицией. Вины не признает, но его признали полностью виновным, местные говорят часто бухает у него свой магазин автозапчастей", - рассказал автор поста.

Под Львовом пьяный в хлам водитель врезался в семью и пытался сбежатьПод Львовом пьяный в хлам водитель врезался в семью и пытался сбежатьПод Львовом произошло пьяное ДТП (фото: dtp.kiev.ua)

Как мы ранее писали, появились новые данные о ДТП в Польше с украинцами.

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