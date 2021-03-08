Под Львовом пьяный в хлам водитель врезался в семью и пытался сбежать
Во Львовской области пьяный водитель на микроавтобусе вылетел на встречную полосу и врезался в машину, в которой находилась семья с детьми, после чего пытался сбежать с места.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
ДТП произошло в селе Малехов.
"Пьяный гражданин на бусе летел по встречке и врезался в автомобиль, в котором находилась семья муж, жена и двое детей, все были пристегнуты, поэтому никто не пострадал", - сказано в сообщении.
Авто получило серьезные механические повреждения.
"Виновник торжества сразу выбежал с машины и начал убегать, муж и местный парень его догнали, но он был агрессивный и лез в драку не только с парнями, а и с полицией. Вины не признает, но его признали полностью виновным, местные говорят часто бухает у него свой магазин автозапчастей", - рассказал автор поста.
Под Львовом произошло пьяное ДТП (фото: dtp.kiev.ua)
Как мы ранее писали, появились новые данные о ДТП в Польше с украинцами.