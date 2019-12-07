Под Львовом неизвестные напали на электричку: пассажирам разбили головы

Под Львовом электричку забросали камнями (Иллюстративное фото: facebook comJSCUkrzaliznytsia)

Электропоезд забросали камнями прямо на станции

В Украине произошел очередной случай нападения на поезд - в этот раз под Львовом, где неизвестные забросали камнями электричку с пассажирами, и в результате инцидента пострадали два человека. Нападение хулиганов произошло на пригородный электропоезд сообщением Львов - Лавочное на станции Пустомыты.

Пострадавших - парня и девушку - забрали в больницу с травмами головы.

Также в вагонах были разбиты несколько окон. В сети показали фото с места происшествия.

Как рассказал очевидец Ростислав Гадомский на Facebook-странице сообщества "Варта1", подобные инциденты происходили и прежде.

Под Львовом электричку забросали камнями (Фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Так, в пресс-центре Львовской железной дороги уточнили, что на этой неделе - 3 декабря - неизвестные около 17:30 забросали камнями электропоезд №6013 сообщением Львов - Трускавец возле станции Пустомыты. Булыжники попали в окна 3-го и 5-го вагонов. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.

Отмечается, что с начала 2019 года в их электричках зафиксировано 18 случаев повреждения, кражи и порчи оборудования. Общая сумма ущерба составила более 170 тысяч гривен.

Материалы по всем случаям направлены в правоохранительные органы. По трем фактам возбуждены уголовные производства и продолжается досудебное следствие.

Пользователи сети возмущаются подобным инцидентом и высказывают мнение, что нападавшими могут быть несовершеннолетние хулиганы.

Деградация полная!

Дикари.

Если не принимать во внимание "руку Кремля", то это делает подрастающее поколение малолетних придурков.

Два дня назад это же было в Пустомитах с электричкой Трускавец.

Под Львовом электричку забросали камнями (Скрин комментариев: facebook.com/groups/varta1.official)