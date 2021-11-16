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Под Львовом мужчина разгромил больницу и избил пациентов: видео инцидента

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Львовская область, Вторник 16 ноября 2021 16:48
Под Львовом мужчина разгромил больницу и избил пациентов: видео инцидента Под Львовом мужчина разгромил больницу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В городе Комарно Львовской области мужчина ворвался в помещение больницы и разбил первый этаж и избил пациентов.

Об этом в Facebook сообщил председатель Комарновской ТГ Игорь Черевичник.

Так, инцидент произошел утром во вторник, 16 ноября.

В частности, мужчина ворвался в помещение больницы и набросился на пациентов. Отмечается, что большинство из которых - это немощные женщины.

"Разбит весь первый этаж. Избиты все пациенты, из которых большинство немощные женщины. Нападавшего забрала полиция. Ждем руководство полиции и больницы", - написал Черевичник.

Кроме того, как рассказал председатель Комарнивской общины, у нападавшего были проблемы с психическим здоровьем и он проходил лечение в больнице Львова.

Также впоследствии появилось видео с места инцидента на котором видно, что все стеклянные двери заведения полностью разбиты.

Под Львовом мужчина разгромил больницу и избил пациентов: видео инцидентаПод Львовом мужчина разгромил больницу и избил пациентов: видео инцидентаПод Львовом мужчина разгромил больницу и избил пациентов: видео инцидентаПод Львовом мужчина разгромил больницу и избил пациентов: видео инцидентаПод Львовом мужчина разгромил больницу и избил пациентов: видео инцидентаПод Львовом мужчина разгромил больницу и избил пациентов: видео инцидента

Во Львовской области мужчина ворвался в больницу и совершил дебош (facebook.com/Ігорь Черевичник)

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