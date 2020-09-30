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Под Львовом мать расстреляла своих дочек 5 и 9 лет: детали жуткой трагедии

Среда 30 сентября 2020 12:08
Под Львовом мать расстреляла своих дочек 5 и 9 лет: детали жуткой трагедии
Под Львовом мать убила своих детей, а потом совершила самоубийство (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львовской области произошло тройное убийство

Во Львовской области в одном из сел Старосамборского района произошла трагедия. 36-летняя женщина расстреляла своих дочерей из ружья. Детям было 5 и 9 лет. Их тела обнаружены на территории комплекса для отдыха. Также правоохранители обнаружили там и саму женщину. Она совершила самоубийство после того, как убила малышей. Об этом сообщают на странице Facebook полиции Львовской области.

Как отмечается в сообщении, трагедия произошла 29 сентября около 22.30. Женщина, которая жила в домике на территории комплекса отдыха, совершила два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей. Они от полученных ранений скончались на месте происшествия.

После этого женщина совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же ружья.

На месте происшествия рабоют следователи и оперативники уголовного розыска, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовской области, а также сотрудники Старосамборского отделение полиции.

Под Львовом мать расстреляла своих дочек 5 и 9 лет: детали жуткой трагедииВо Львовской области мать расстреляла собственных детей (фото:facebook.com/MVS.LVIV)

Оперативникам предстоит узнать, по какой же причине произошли такие чудовищные события.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции по процессуальному руководству Самборской местной прокуратуры открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство" и п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как мы писали ранее, под Тернополем мужчина доведенный до отчаяния поджег себя из-за пенсии.

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