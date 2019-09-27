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Во Львове новорожденному удалили огромную опухоль: малыш уменьшился в два раза

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 23:11
Во Львове новорожденному удалили огромную опухоль: малыш уменьшился в два раза
Фото: Малышу удалили опухоль (pixabay.com)

Малыш родился раньше срока, но именно это его и спасло

Во Львове врачи столкнулись с очень сложным и редким случаем. Новорожденный малыш был прооперирован с 2,5 килограммовой копчиковой тератомой. Об этом сообщает Zahid.net.

Мальчик родился раньше времени, и в результате осложнений во время родов получил сердечную недостаточность. Но именно это его и спасло, так как если бы он явился на свет в срок, опухоль могла бы вырости до гигантских размеров.

"Если бы женщина доходила до конца беременности, то неизвестно, до каких размеров выросла бы тератома, и что тогда бы случилось с ребенком и мамой", – рассказали в перинатальном центре.

Вес малыша вместе с опухолью был 4280 граммов, после операции ребенок стал весить 1800 граммов.

"Из-за опухоли сердце ребенка работало с большой нагрузкой, левый желудочек был увеличен. Сама опухоль была бугристая, очень наполненная кровью, и на ней начали появляться большие некрозные пятна. Ребенка следовало от нее немедленно освободить, иначе бы погиб из-за заражения крови", – рассказали медики.

Во Львове новорожденному удалили огромную опухоль: малыш уменьшился в два разаФото: Малыш родился недоношенным (zahid.net)

У мамы малыша уже есть двое детей, мальчик и девочка. О проблеме с будущим ребенком она узнала еще при беременности, но тогда врачи уверяли ее, что опухоль маленькая и не сможет вырасти.

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