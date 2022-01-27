ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Львове малыш закрылся один в квартире: молниеносная реакция спасателей помогла избежать трагедии

Новина українською →
Львов, Четверг 27 января 2022 12:04
Во Львове малыш закрылся один в квартире: молниеносная реакция спасателей помогла избежать трагедии Во Львове спасатели помогли избежать трагедии маме и малышу (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове годовалый малыш случайно закрылся один в квартире на третьем этаже. Его мама вышла на минуту на лестничную клетку, и дверь захлопнулась.

Как спасатели помогли избежать трагедии львовской семье, рассказали на странице ГСЧС в Facebook.

Около 18 часов в среду, 26 января, на горячую линию службы спасения 101 поступило сообщение от перепуганной женщины. Она рассказала, что на площади Старый Рынок, в квартире на третьем этаже по неосторожности закрылся годовалый ребенок.

Мама вышла на лестничную клетку и дверь за ней захлопнулась. Ключей с собой у нее не оказалось, а внутри квартиры без присмотра остался годовалый малыш, который самостоятельно открыть двери не мог.

Спасатели немедленно выехали по указанному адресу. Они поставили выдвижную лестницу и обеспечили доступ в квартиру сотрудникам полиции через окно на балконе. После этого входную дверь смогли открыть изнутри.

К счастью, ребенок не пострадал и в медицинской помощи он не нуждался. А мама малыша отделалась испугом.

Во Львове малыш закрылся один в квартире: молниеносная реакция спасателей помогла избежать трагедииВо Львове спасатели помогли маме и годовалому малышу, который закрылся в квартире

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре спасатели вытянули мальчика, который застрял в батарее отопления.

Малыш засунул руку в батарею и не смог извлечь ее самостоятельно. Мама мальчика немедленно вызвала спасателей.

А также рассказывали о том, что в Украине появилось приложение для спасения туристов в горах, которое работает даже без связи.

Читайте РБК-Украина в Google News
спасатели
LITE
Марго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel Couture
Марго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel Couture