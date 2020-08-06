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Во Львове известная волонтер облила себя бензином: детали ЧП

Львов, Четверг 06 августа 2020 14:26
Во Львове известная волонтер облила себя бензином: детали ЧП
Волонтер во Львове облила себя бензином (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Женщина облила себя бензином, но поджечь себя ей не дали

Во Львове известная волонтер Елена Живко облила себя бензином и хотела устроить самоподжог. Но ей это сделать не дали. Женщина уверяла, что полиция оказывает на нее давление. ЧП произошло на улице Городоцкой, 124.

Как сообщает Varta1, волонтер вместе с ветеранами АТО под Галицким районным судом требовала честности и внимания министра МВД Арсена Авакова, поскольку, по ее словам, глава полиции Львовской области Василий Виконский оказывает давление на ее семью.

Волонтер отмечает, что на ее брата завели уголовное дело, но оно сфальсифицировано.

Брата Живко задержали именно тогда, когда он вез тяжелобольного отца на операцию. Сегодня брата как раз допрашивали в суде, поэтому такой акцией волонтер хотела привлечь внимание к событию

"Такого давления не было даже во времена Януковича. Беспорядок не пройдет! Моя семья должна отвечать за свои поступки", - отметила Елена Живко.

Во Львове известная волонтер облила себя бензином: детали ЧПВолонтер Елена Живко пыталась себя поджечь (фото: varta1.com.ua)

Как мы ранее писали, в Киеве нашли мертвым волонтера Алексея Кучапина, который помогал обездоленным. Тело 39-летнего мужчины обнаружили в арендованной квартире Днепровского района столицы

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