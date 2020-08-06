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У Львові відома волонтер облила себе бензином

Львів, Четвер 06 серпня 2020 14:26
У Львові відома волонтер облила себе бензином
Волонтер у Львові облила себе бензином (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Жінка облила себе бензином, але підпалити себе їй не дали

У Львові відома волонтер Олена Живко облила себе бензином і хотіла влаштувати самопідпал. Але їй це зробити не дали. Жінка запевняла, що поліція чинить на неї тиск. НП сталася на вулиці Городоцькій, 124.

Як повідомляє Varta1, волонтер разом з ветеранами АТО під Галицьким районним судом вимагала чесності і уваги міністра МВС Арсена Авакова, оскільки, за її словами, глава поліції Львівській області Василь Виконський чинить тиск на її сім'ю.

Волонтер зазначає, що на її брата завели кримінальну справу, але вона сфальсифікована.

Брата Живко затримали саме тоді, коли він віз тяжкохворого батька на операцію. Сьогодні брата як раз допитували в суді, тому такою акцією волонтер хотіла привернути увагу до події

"Такого тиску не було навіть за часів Януковича. Безлад не пройде! Моя сім'я повинна відповідати за свої вчинки", - зазначила Олена Живко.

У Львові відома волонтер облила себе бензиномВолонтер Олена Живко намагалася себе підпалити (фото: varta1.com.ua)

Як ми раніше писали, у Києві знайшли мертвим волонтера Олексія Кучапина, який допомагав знедоленим. Тіло 39-річного чоловіка виявили у орендованій квартирі Дніпровського району столиці

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