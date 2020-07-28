Во Львове эпично опозорились коммунальщики: видео попало в сеть

Во Львове опозорились коммунальщики (коллаж РБК-Украина)

Во Львове коммунальщики клали асфальт во время дождя

Во Львове эпично опозорились сотрудники коммунальных служб. Они под дождем ремонтировали дорогу и клали бетонные плиты. Как сообщают очевидцы, они "героически провели ямочный ремонт".

Видео инцидента опубликовала на странице в Facebook Стефания Саганская.

"Работники Франковской РГА безотлагательно отреагировали и решили исправить аварийную ситуацию любым способом! Ведь надо доложить руководству, что на обращение отреагировали и безотлагательно его решили... Несмотря на "отсутствие ресурсов" и погоду, они героически провели "ямочный ремонт" части бетонных плит - прямо под дождем подсыпали песок в лужи под отдельными плитами и положили их обратно... в эти лужи... Этот поистине фантастический процесс был частично снят на видео, которое не может остаться без внимания и "лайков" общественности", - написала автор поста.

Во Львове ремонтировали тротуар во время дождя

Отмечается, что дом № 51 на улице Владимира Великого сдан в эксплуатацию в 1971-1973 гг. и с тех пор на прилегающей к дому территории не проводилось никаких ремонтных работ. Плитка практически уничтожена - деформирована, поломана, во многих местах подвижная, а в некоторых отсутствует вообще. Более того, иногда из-под плитки торчит арматура.

Как мы ранее писали, в Одессе подняли на смех коммунальщиков, они косили невидимую траву.