У Львові епічно зганьбилися комунальники: відео потрапило в мережу

У Львові зганьбилися комунальники (колаж РБК-Україна)

У Львові комунальники клали асфальт під час дощу

У Львові епічно зганьбилися співробітники комунальних служб. Вони під дощем ремонтували дорогу і клали бетонні плити. Як повідомляють очевидці, вони "героїчно провели ямковий ремонт".

Відео інциденту опублікувала на сторінці в Facebook Стефанія Саганська.

"Працівники Франківської РДА невідкладно відреагували і вирішили виправити аварійну ситуацію будь-яким способом! Адже треба доповісти керівництву, що на звернення відреагували і невідкладно його вирішили ... Попри "відсутність ресурсів" і погоду, вони героїчно провели "ямковий ремонт" частини бетонних плит - прямо під дощем підсипали пісок в калюжі під окремими плитами і поклали їх назад ... в ці калюжі .... Цей воістину фантастичний процес був частково знятий на відео, яке не може залишитися без уваги і "лайків" громадськості", - написала автор посту.

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Наголошується, що будинок № 51 на вулиці Володимира Великого зданий в експлуатацію в 1971-1973 рр. і з тих пір на прилеглій до будинку території не проводилося жодних ремонтних робіт. Плитка практично знищена - деформована, поламана, у багатьох місцях рухлива, а в деяких відсутня взагалі. Більше того, інколи з-під плитки стирчить арматура.

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