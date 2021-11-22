Под Луцком пенсионер с COVID вышел из окна больницы после разговора с дочерью

В больнице села Тарасово Волынской области произошла трагедия. Там пенсионер, который лечился от коронавируса, покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщают "Волынские новости".

Как все произошло

Трагедия произошла 21 ноября около 18 часов. Муж выпрыгнул с четвертого этажа больницы в селе Боголюбы.

Известно, что мужчине было 78 лет. Он уроженец Львовской области Сокальского района. От полученных травм погиб на месте происшествия.

Детали трагедии

Глава областной больницы Александра Дударя сообщил, что трагедия произошла после телефонного разговора с дочерью. Мужчину уже должны были выписывать из больницы.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУНП в Волынской области. Правоохранители отметили, что 21 ноября в полицию поступило сообщение о совершении самоубийства 78-летним жителем Львовской области. Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения, в котором проходил лечение.