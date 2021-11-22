Під Луцьком пенсіонер з COVID вийшов з вікна лікарні після розмови з дочкою

У лікарні села Тарасове Волинської області сталася трагедія. Там пенсіонер, який лікувався від коронавірусу, покінчив життя самогубством.

Про це повідомляють "Волинські Новини".

Як все сталося

Трагедія сталася 21 листопада близько 18 години. Чоловік вистрибнув з четвертого поверху лікарні в селі Боголюби.

Відомо, що чоловікові було 78 років. Він уродженець Львівської області Сокальського району. Від отриманих травм загинув на місці події.

Деталі трагедії

Голова обласної лікарні Олександра Дударя повідомив, що трагедія сталася після телефонної розмови з дочкою. Чоловіка вже мали виписувати з лікарні.

Інформацію підтвердили в прес-службі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що 21 листопада до поліції надійшло повідомлення про скоєння самогубства 78-річним жителем Львівської області. Чоловік вистрибнув з четвертого поверху медзакладу, в якому проходив лікування.